Beca Progresar: cómo saber si se cobra en marzo y qué indica ANSES

Con la apertura de inscripciones a la Beca Progresar 2026, muchos estudiantes buscan saber si cobrarán el beneficio en marzo. El programa, gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), está orientado a acompañar a jóvenes en la finalización de sus estudios y su formación profesional. Sin embargo, no todos los inscriptos tienen claro cómo verificar si el pago será efectivamente acreditado.

Becas Progresar 2026: cómo inscribirse paso a paso y cuáles son los requisitos de ANSES

Para conocer esa información, existe un documento clave: la Certificación Negativa de ANSES. Este comprobante permite revisar la situación del solicitante dentro del sistema y confirmar si el organismo tiene una liquidación activa a su nombre.

La Beca Progresar mantiene sus líneas habituales: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo. Cada una está destinada a distintos niveles de formación, desde la finalización de estudios primarios o secundarios hasta la educación superior o la capacitación laboral.

Aunque la inscripción ya se encuentra habilitada, el pago del beneficio no se realiza de manera inmediata. El esquema de liquidación funciona con un mes de retraso. Esto significa que en marzo se cobra el monto correspondiente a febrero.

Desarrollo Humano aclaró cambios en la asistencia social: finaliza la renta mínima progresiva y se refuerza Ñachec

Por ese motivo, quienes deseen saber si recibirán el pago deben consultar el período 2 dentro del sistema. Si al descargar la Certificación Negativa aparece la leyenda en rojo “registra liquidaciones de becas Progresar”, indica que el monto se encuentra pendiente de acreditación.

Qué es la Certificación Negativa de ANSES y para qué sirve

La Certificación Negativa es un documento oficial que permite verificar si una persona registra aportes previsionales, actividad como monotributista o autónomo, cobertura de obra social o cobro de prestaciones sociales.

En el caso de la Beca Progresar, su función principal es confirmar si el beneficiario tiene una liquidación activa dentro del sistema de ANSES.

Este comprobante se utiliza habitualmente para distintos trámites, pero en el contexto del programa educativo resulta clave para anticipar si el pago será depositado.

Cómo descargar la Certificación Negativa paso a paso

El trámite puede realizarse de forma digital desde el sitio oficial de ANSES.

Para obtener el documento, se debe:

- Ingresar al portal del organismo.

- Colocar el número de CUIL.

- Seleccionar el período a consultar (dentro de los últimos seis meses)

Becas Progresar de ANSES: quiénes cobran y qué requisitos deben cumplir para no perder el pago.

También es posible gestionarlo desde la aplicación Mi ANSES, dentro de la sección “Mis datos”, utilizando la Clave de la Seguridad Social.

El sistema generará automáticamente el comprobante, donde se podrá visualizar si existe una liquidación vinculada a la beca.

Por qué es importante revisar este documento

Dado que la acreditación se realiza con un desfase mensual, la Certificación Negativa se convierte en una herramienta útil para anticipar el cobro.

Si el sistema no registra liquidaciones, el pago aún no fue habilitado. En cambio, si aparece la indicación correspondiente a Progresar, significa que el monto está en proceso de acreditación.

De esta manera, los beneficiarios pueden evitar confusiones y confirmar su situación sin necesidad de esperar al calendario oficial de pagos.

lv / lr