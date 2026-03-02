El Gobierno evalúa acciones penales contras los dirigentes de la AFA por la repatriación del gendarme Gallo

El gobierno de Javier Milei evalúa avanzar en acciones penales contra los dirigentes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), quienes “interfirieron” en el vínculo con Venezuela y con la repatriación del gendarme Nahuel Gallo, quien se encontraba detenido en el país caribeño desde hacía más de un año.



Para el Gobierno argentino, las acciones de los dirigentes del fútbol argentino constituyen una “diplomacia paralela”, por lo menos vidriosa. Según pudo saber PERFIL, en las cabezas de la Casa Rosada está bajo análisis la posibilidad de avanzar en materia penal para que se explique cuál es el vínculo que tienen los dirigentes involucrados con Venezuela y con el gobierno que hoy preside, Delcy Rodríguez.



Nahuel Gallo volvió en un vuelo de AFA: "Venezuela no iba a entregarlo al Gobierno argentino"



“Van a tener que explicar su vínculo con el ‘régimen chavista’”, explicó una alta fuente de la Casa Rosada y agregó: “El Gobierno va a tratar de responder la pregunta de porque tienen el vínculo que tenían”.

En el Gobierno reconocieron que había indicios de las tratativas de Claudio “Chiqui” Tapia, mandamás de la AFA con el país gobernado por Nicolás Maduro hasta fines del año pasado. Dada su situación procesal y su imposibilidad de salir del país había solicitado permiso para viajar al exterior, el cuál le fue denegado.



Según el Gobierno argentino, las autoridades venezolanas no querían entregarle a Milei o a Trump una “foto triunfal” con el regreso del gendarme argentino. Buscaron una “tercera vía”. Dicho canal, habría sido la AFA y más precisamente, Luciano Nakis y Fernando Islas Casares, quienes estaban en conversación con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).



Al mismo tiempo no descartaron que el presidente Javier Milei se reúna en los próximos días con Gallo, quien llegó hoy por la madrugada desde Venezuela en un avión privado perteneciente a la empresa Baires Fly y debió vestirse con traje de fajina para ser recibido en el aeropuerto por los ministros Pablo Quirno (Cancillería), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y la senadora Patricia Bullrich. Minutos antes, en redes, había circulado una foto de Gallo en la cabina del avión con la camiseta de la Selección Argentina de fútbol. En la recepción, también estuvo presente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Gallo es catamarqueño.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei sacudió al fútbol argentino: tildó de tragedia a la gestión de Chiqui Tapia y presionó para el arribo de las SAD



Según explicaron en el Gobierno argentino se podrían haber cometido delitos encuadrados en “espionaje ilegal”, “sedición” o “traición a la patria”.

Sin embargo la estrategia judicial todavía está en evaluación y no está claro si quedará en cabeza de la Procuración del Tesoro Nacional, a cargo Santiago Castro Videla.



Las cabezas del Gobierno argentino entienden además que los dirigentes de la AFA “buscaron una foto” de alto impacto, para presionar sobre la causa judicial en curso y que podría afectar a Tapia y a su mano derecha Pablo Toviggino. Parte de especulación tiene que ver con que en principio, no hubo gestiones por otro de los argentinos detenidos, Germán Giuliani.



Al mismo tiempo el Gobierno de Milei evita críticas para con el canciller Quirno. Destaca que el trabajo realizado por el Canciller habilitó la presión de países aliados como Italia, España y Estados Unidos. “Independientemente de quién hizo el ‘delivery’, sino fuera por la presión de los aliados, Nahuel no estará acá (Argentina)”.

Gallo estaba detenido desde 8 de diciembre del 2024 y fue liberado el 1 de marzo de este año. Permaneció 448 detenidos y en los últimos días realizó una huelga de hambre.