El regreso a la Argentina del gendarme Nahuel Gallo, detenido por el gobierno de Venezuela durante 448 días, se convirtió en una prenda en la larga disputa entre el gobierno de Javier Milei y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia.

Gallo llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza poco después de las 4.30 de la madrugada de este lunes, a bordo de un avión privado facilitado por la AFA. Lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, su hijo Víctor, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, la senadora Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno. Todos los funcionarios emitieron comunicados a través de sus redes sociales celebrando el regreso de Gallo.

Sin embargo, la liberación del gendarme no fue producto de las negociaciones oficiales que la Cancillería argentina llevaba desde hace años. La propia ministra Monteoliva lo admitió este lunes en diálogo con el canal de noticias TN. "La interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel ni al Gobierno argentino, ni al de Estados Unidos, ni al de Italia, ni al de Brasil, ni a ninguna de las instancias en las que se planteó la negociación", afirmó. Agregó: "Agradecemos que está acá y que está bien. Más delgado, pero bien".

Monteoliva reveló que en el Gobierno se enteraron de la liberación de Gallo el mismo domingo, y que no estaban al tanto de cuándo habían comenzado las gestiones entre la AFA, la Federación Venezolana de Fútbol y el gobierno de Delcy Rodríguez que facilitaron este desenlace.

"No podemos afirmar la cantidad de tiempo. Nosotros tuvimos con el canciller Quirno una llamada el sábado a la noche de parte de María Alexandra (por la esposa de Gallo) con la situación en Caracas en ese momento. Muchas veces habíamos recibido llamadas en las que parecían que lo iban a liberar y finalmente no ocurría".

La AFA celebra como una victoria propia el regreso del gendarme Nahuel Gallo

Poco después de que la esposa de Gallo anunciara su liberación, y antes de la comunicación oficial de la Cancillería argentina, la AFA emitió un escueto comunicado donde se adjudicaba el mérito entre líneas.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura", dice el texto, publicado en el sitio web de la entidad y acompañado por la foto de Gallo junto a los dirigentes de AFA Luciano Nakis y Fernando Isla Cáceres al pie del avión que lo traería de regreso a la Argentina.

Milei habló de la gestión de AFA para liberar a Nahuel Gallo y apuntó contra "Chiqui" Tapia: "Cada vez se ensucia más"

También Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la entidad y acusado de corrupción, celebró la liberación de Gallo y la adjudicó a las gestiones de la AFA. "Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia", posteó en su cuenta en la red social X.

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, sumó un posteo breve pero elocuente donde se veía una foto de Gallo dentro del avión que lo trajo de vuelta, usando una camiseta de la Selección argentina y tomando mate con los pilotos. "La Argentinidad al Palo !!! Nahuel Gallo disfrutando de unos mates con las Tres Estrellas en el Pecho !!! En camino a su país !!! Viva la Argentina, Viva la AFA !!!", celebró.

Qué se sabe del avión que trajo a Nahuel Gallo de regreso desde Caracas

El avión privado en el que Gallo volvió a la Argentina, tomando mate, es un Bombardier Learjet 60 con matrícula LV-KMA, que pertenece a la empresa Baires Fly, vinculada con Claudio "Chiqui" Tapia, quien suele usar estas aeronaves para sus traslados. La compañía también tiene relación con Sergio Daniel Mastropiero, uno de los socios de Federico "Fred" Machado, el argentino imputado por narcotráfico y relacionado con el ex diputado y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert.

El vuelo partió desde Caracas, hizo escalas para cargar combustible en Ecuador y en Chile y aterrizó en Ezeiza poco después de las 4.30 de este lunes. Antes de despegar se había producido la foto de Gallo junto a Nakis e Isla Cáceres, quienes están en Venezuela como parte de una delegación oficial de la AFA que visita las obras del nuevo Centro de Alto Rendimiento que construye la Federación Venezolana de Fútbol. Estaba previsto que Tapia también viajara, pero la Justicia le impidió salir del país. Si no hubiese sido por ese traspié, posiblemente habría salido en la foto junto al gendarme.

Milei y Adorni minimizaron el rol de la AFA en la liberación de Gallo

En una entrevista concedida a LN+ después del discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei expresó: “Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado. Ahora, si vuelve por el motivo que fuera, ya sea por la gestión de Estados Unidos e Italia o el vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que sea, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros, lo demás son cuestiones de vigesimoquinto orden”. Ante una pregunta específica sobre Claudio "Chiqui" Tapia, respondió: "Veo que con cada cosa que hace se ensucia más a sí mismo”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el regreso de Gallo a la Argentina, pero defendió la ausencia de relaciones diplomáticas entre la Argentina y Venezuela y cuestionó las gestiones de la AFA. "Los involucrados tendrán que explicar la relación con el régimen chavista", aseguró.

MB/ff