Tras pasar 448 días detenido en Venezuela en el marco del régimen del exdictador Nicolás Maduro, el gendarme Nahuel Gallo recuperó su libertad y regresó a la Argentina durante la madrugada de este lunes en un avión privado y ya logró reencontrarse con su familia.

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", expresó María Alexandra Gómez, esposa del gendarme, a través de una publicación realizada en redes sociales.

"Gracias a todos por estar pendientes", manifestó la mujer que, en otra publicación acompañada de una foto del hijo de ambos, agregó: "Fueron 448 días, fueron 14 meses, fue demasiado. Te estamos esperando amor, Victor te espera. Gracias a DIOS".

El gendarme argentino llegó al aeropuerto de Ezeiza alrededor de las 4:40hs a bordo de un avión privado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que asumió el rol operativo. En el lugar, Gallo fue recibido por su esposa, su hijo, su mamá y sus hermanos.

Al recibimiento del argentino detenido durante el régimen de Nicolás Maduro también se sumó la ministra de Seguridad, Alejandro Monteoliva; la senadora y extitular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich; el canciller Pablo Quirno, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

"Nahuel, bienvenido a casa. 448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista. Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible. Estamos felices", celebró Bullrich, una de las principales funcionarias que trabajó en la liberación del gendarme, a través de su cuenta oficial de X.

Desde la Gendarmería Nacional también se celebró la liberación de Nahuel Gallo y afirmaron que se trató de "un hecho de profundo significado institucional", quien había sido privado de su libertad en diciembre de 2024. "Desde la Gendarmería, reafirmamos nuestro compromiso con casa miembro de la Institución", señalaron desde la fuerza.

Si bien, como señaló Clarín, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habían manifestado su intención de liberar al gendarme argentino. No obstante, no querían entregarlo al gobierno de Javier Milei y a Pablo Quirno, dado que la administración libertaria no la reconoció en su cargo tras la detención de Maduro.

Desde la gestión de Rodríguez se iniciaron negociaciones paralelas con opositores y dirigentes de la AFA, lo que derivó en que el argentino regresara al país en un avión privado vinculado a la organización futbolística, acompañado por el prosecretario de AFA, Luciano Nakis, y el secretario de Protocolo de la entidad, Fernando Isla Casares.

Gallo regresó al país vistiendo la camiseta de la Selección Argentina, a bordo del avión Learjet 60 de Baires Flight, el cual efectuó paradas en Guayaquil (Ecuador) y Arica (Chile). En Ezeiza, tras ver a su familia, fue recibido por un equipo médico que le realizó un chequeo y por uniformados de Gendarmería que le dieron la bienvenida y un nuevo uniforme.

El primer contacto de Nahuel Gallo con su hijo

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el gendarme argentino fue recibido por su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, quien cumplió tres años semanas atrás.

Elisa Trotta, activista del Foro Democrático Venezolano, brindó detalles del reencuentro del gendarme con su familia. "'Papá, el avión', le decía. Él lo alzó y no lo soltó. Y él se quedó con su papá, que quizás no lo recordaba sino a través de fotos, pero evidentemente lo que es el sentir y la piel es más fuerte", manifestó en diálogo con los medios sobre el emotivo momento.

"Lo primero fueron gestos, emociones, abrazos, lágrimas. Después hubo agradecimientos, pero en momentos como estos las palabras no son tan necesarias", agregó.

