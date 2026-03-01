Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo, después de estar 448 días detenido

El gendarme argentino Nahuel Gallo quien estaba detenido en la cárcel de El Rodeo I de Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 fue liberado esta tarde según confirmó a través de un mensaje en redes sociales su esposa María Alexandra Gómez.

El cabo primero de la Gendarmería Argentina ya está volando hacia nuestro país en un vuelo privado junto a una comitiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que estaba en Caracas porque dirigentes de esa entidad participaron allí de la inauguración de obras en un complejo deportivo.

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", explicó Gómez.

"Gracias a todos por estar pendientes", agregó.

Casi al mismo tiempo el canciller argentino, Pablo Quirno también publicó en la red social X un mensaje confirmando la noticia.

Noticia en desarrollo