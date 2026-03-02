Milei habló de la gestión de AFA para liberar a Nahuel Gallo y apuntó contra "Chiqui" Tapia: "Cada vez se ensucia más"

Al terminar su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei concedió una entrevista en la que habló de diferentes temas, incluyendo Nahuel Gallo —el gendarme argentino liberado tras pasar más de un año detenido en Venezuela— que logró regresar al país gracias a una gestión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), utilizando el avión privado de Claudio “Chiqui” Tapia. Para el mandatario de La Libertad Avanza, el dirigente deportivo "cada vez se ensucia más".

Consultado en LN+ por José Del Rio, Luis Majul y Cristina Pérez, el presidente de la Nación declaró: “Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado. Ahora, si vuelve por el motivo que fuera, ya sea por la gestión de Estados Unidos e Italia o el vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que sea, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros, lo demás son cuestiones de vigesimoquinto orden”.

Nahuel Gallo regresando a la Argentina en un vuelo privado

Cuando Pérez le preguntó por los supuestos casos de corrupción en los que estaría involucrado Tapia, Milei afirmó: “Es Alí-Foreman. Foreman se noqueó solo. Veo que con cada cosa que hace se ensucia más a sí mismo”.

El presidente también hizo referencia a los fuertes cruces que tuvo con los diputados de Unión por la Patria mientras daba su discurso en el Congreso. “Le contesté a la banca kirchnerista porque son la combinación de groseros e ignorantes: no solo que gritan mientras uno habla, tratando de generar todo tipo de situaciones anómalas, sino que las cosas que dicen son de una brutalidad tan grande que uno no se las puede dejar pasar”, afirmó.

La periodista le preguntó: “En forma velada, y no tanto, sugirió que recibió amenazas de grupos empresarios, ¿piensa realizar alguna denuncia en la justicia al respecto?”. El mandatario reconoció: “No, porque eso no está documentado fácticamente, pero el caso de la amenaza de Madanes fue evidente, y además lo tiró después de años de tener problemas en FATE y usando a los trabajadores de escudos humanos, para negociar prebendas, protecciones y demás. Como nosotros nos negamos a eso, agarró y tiró 920 trabajadores a la calle. Y lo hizo justo el día anterior que se iba a tratar la ley laboral. Eso es un comportamiento extorsivo propio e los empresarios prebendarios argentinos”, denunció.

Entonces Majul le consultó: “¿Por qué tituló su discurso La moral como política de Estado?”. El presidente respondió: “Porque nosotros creemos que la política debe estar diseñada en términos morales. El utilitarismo político, que en su versión más radicalizada es el populismo, que nos ha hecho tanto daño, o usar la eficiencia económica y tratar de justificar cosas injustificables, nosotros creemos que el accionar de la política tiene que estar guiado por la justicia y ser justo, respetar el derecho a la vida; no debe haber agresión. Nosotros nos basamos en esos valores para el diseño de las políticas”.

Javier Milei en la apertura del periodo número 144 de las sesiones ordinarias del Congreso

“Dediqué todo un apartado a la discusión del proteccionismo porque es una política, básicamente, moralmente incorrecta: si me gano mi dinero honestamente, ¿por qué no lo puedo gastar en lo que yo tenga ganas? Y ahí aparece el Gobierno y le crea aranceles enormes, le arma una pared y usted no puede comprar otras cosas, ahí hay violencia. Y como de eso se beneficia un empresario, se reparte el beneficio el empresario y el político. Eso es inmoral. Además, es falso que abrir la economía genera desempleo. A nosotros cerrarnos al mundo nos hizo pobres, todo lo contrario de lo que dice esta gente. Quienes pierden son los políticos corruptos que defienden estas políticas (proteccionistas) y los empresarios corruptos”, sostuvo.

Por su parte, Del Rio le consultó por el bombardeo de Estados Unidos contra Irán. Milei afirmó: “Hoy el mundo es un lugar más seguro”. Y aseguró que “terminaron con un régimen terrorista que en Argentina nos han puesto dos bombas”.

A continuación, le consultaron por su frase “la malaria se terminó”. El líder de LLA contestó: “Suponga que usted tiene un departamento, lo hipoteca y se va a pasear por todo el mundo. Entonces la van a despedir por faltar seis meses. Cuando se termina de gastar la plata, usted no va a poder pagar la hipoteca, no va a tener trabajo. Cuando vuelva va a estar pobre. Eso es lo que hizo la Argentina durante los últimos 80 años. Nosotros venimos a revertir esa decadencia, lo que no podemos pretender es que en dos años arreglemos los desmanes de 100 años”, se defendió.

Majul entonces sumó un tema polémico: “Yo entendí que usted denunció un intento de golpe en 2025”. Milei acotó: “Y en 2024 también”. Para luego volver a la consulta original del periodista: “Después de la elección autónoma de Buenos Aires empezó a atacar el kirchnerismo y los aliados de ellos. Eso llevó el riesgo país a 1500, generando un bruto parate de la economía. Pararon la economía en seco. Aun así, el programa económico resistió”.

De cara al 2027, le preguntaron a Milei por su posible reelección. El presidente explicó su postura: “Lo que me va a llevar a si puedo ser reelecto o no es un buen Gobierno, no los que están del otro lado. Si yo hago un buen Gobierno, las cosas vendrán solas. No pienso en términos de con quién voy a competir. Mi competencia es hacer grande la Argentina nuevamente, no otro político”.

