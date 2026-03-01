Todo listo para el discurso del presidente Javier Milei en el Congreso

El presidente Javier Milei hablará este domingo a las 21 en el Congreso, para inaugurar el periodo número 144 de las sesiones ordinarias. El mandatario viene de celebrar sus últimos triunfos legislativos, especialmente la aprobación de la reforma laboral, el nuevo régimen penal juvenil, la aprobación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la ley de Glaciares.

Según dejaron trascender desde los despachos de Balcarce 50, el máximo referente de La Libertad Avanza repasará su gestión y le pedirá a los sectores dialoguistas que lo acompañen en sus nuevos objetivos. Aproximadamente a las 20 comenzó la Asamblea Legislativa, con la presidencia de Victoria Villarruel, acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Bartolomé Abdala, Victoria Villarruel y Martín Menem en la apertura de la Asamblea Legislativa.

En uno de los palcos del Congreso se ubicaron los padres de Milei, esperando el discurso que pondrá en marcha el año legislativo. También comenzaron a llegar gobernadores y militantes de LLA.

