Milei amplía mayorías gracias a los gobernadores con peluca

El viernes, el gobierno coronó victorioso la maratón legislativa del verano. Fueron triunfos contundentes por la holgura con la que alcanzó la aprobación de todos y cada uno de los proyectos de ley que envió al Congreso para su tratamiento en las sesiones extraordinarias. Esto marca claramente la nueva realidad no sólo del Parlamento sino también del músculo del oficialismo para transaccionar con los sectores de la oposición afín.

Dentro de ese universo variopinto de la oposición hay que incluir a los sectores del peronismo que en forma paulatina se van alejando tanto del kirchnerismo como así también del kicillofismo. Los tres senadores que defeccionaron del justicialismo – Carolina Moisés de Jujuy, Guillermo Andrada de Catamarca y Sandra Mendoza de Tucumán – lo dejaron con tan sólo 25, su representación más baja desde el regreso a la democracia, el 10 de diciembre de 1983. Esta movida es el producto de las negociaciones directas con los gobernadores de cada una de esas provincias. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, está intentando reactivar el proyecto hídrico del acueducto Albigasta que requiere un financiamiento de alrededor de 200 millones de dólares. Para ello, necesita una garantía del Tesoro nacional que aún no logró. En diciembre pasado, Jalil dispuso que sus tres diputados se alejaran del kirchnerismo y conformaran el bloque “Elijo Catamarca”. Esta decisión representó una mengua importante del poder del peronismo. Simultáneamente, el gobierno de Catamarca se hizo cargo de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, empresa interestatal que está a cargo de la exploración y la explotación de las minas de oro, litio y plata y se queda con el 60% de las ganancias devengadas. Negocio redondo. Para que no queden dudas del manejo discrecional del gobernador Jalil: quien ejerce la presidencia de esta empresa es Fernando Miguel Jalil que, en muy poco tiempo pasó de vocal a titular de la compañía. El cambio se realizó mediante un decreto fechado el 22 de enero de 2026.

Por su parte, en noviembre de 2025, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió una ayuda del Tesoro Nacional que alcanzó la cifra de 20.000 mil millones de pesos. Esta fue la cifra más alta girada a una provincia por parte del Gobierno nacional. También hubo generosidad para con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, devenido en un fuerte crítico de Cristina Fernández de Kirchner quien ahora reniega de su pasado masista vinculado al peronismo K.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En todo este ida y vuelta ha tenido un rol clave Diego Santilli avalado directamente por Javier Milei. En honor a la verdad de los hechos, El ex – jefe de Gabinete, Guillermo Franco había hecho el intento de llevar adelante estas negociaciones, pero fracasó. El fracaso no debe serle atribuido a Franco sino al mismísimo Presidente y a su hermana Karina. Tuvo que ocurrir la derrota electoral del 6 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, para que los hermanos Milei se dieran cuenta que sin negociación con los gobernadores que mostraban afinidad, le sería imposible al gobierno encontrarse con las herramientas -entiéndase leyes – que le permitan llevar adelante su gestión. Allí radica el valor del trabajo del ministro del Interior así como también del que llevó adelante Patricia Bullrich en el Senado. Sin embargo, los que conocen los vericuetos del laberinto del poder, insisten en señalar que las cosas con la ex ministra de Seguridad no están del todo bien. Bullrich está cansada y sin la misma fuerza de antaño. Es comprensible, el poder desgasta y lo hace con más crudeza sobre quienes han llevado toda una vida recorriendo su entramado. Hay quienes aseguran que, más allá de los trascendidos sobre una posible candidatura a Jefa de Gobierno porteño, su ímpetu no es el mismo. El electorado de la capital, muy disgustado con Jorge Macri, siempre la vio con buenos ojos. El plan B del gobierno -deberíamos llamarlo plan A- es empujar a la cancha a Manuel Adorni. El ex vocero presidencial goza de buena imagen entre los porteños afines al LLA pero no asegura un triunfo directo por sobre el primo Jorge y lo que queda del PRO. Por eso es que, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que revocó su sobreseimiento en una causa por lavado de dinero, es música para los oídos libertarios. El jefe de gobierno porteño está acusado por la compra de un departamento en Miami; la mayoría del máximo tribunal le dio la razón al fiscal Mario Villar y reabrió el caso. Cuentan en los pasillos de la legislatura que el ex alcalde de Vicente López insiste con una idea ingenua y caprichosa: lograr algún tipo de entendimiento con los libertarios para generar un nuevo espacio y competir en una paso con Adorni o cualquier otro candidato violeta. Una forma bastante descabellada de legitimar su escaso poder político de cara al 2027. “Jorge sabe bien que su gestión todavía es de prestado. Mauricio lo puso ahí y él tendrá la última palabra respecto de los próximos pasos. No debería olvidar lo que le pasó a Rodríguez Larreta” -dijo una voz con peso en Uspallata.

La visita de Miguel Ángel Pichetto a CFK a su prisión domiciliaria en San José 1111 es otro motivo de alegría para el gobierno y otro síntoma claro de la situación terminal del peronismo. Pichetto es un experimentado hombre de la política que intuye que, más allá de la tobillera, la figura de la condenada sigue teniendo peso a la hora de buscar la unidad del partido que se desmembra día tras día.

A estas alturas la figura de Axel Kicillof hubiera resultado más decorosa.