Milei anunció reformas para el resto de su gestión: Código Civil, Código Comercial y esquema impositivo

En el discurso de la apertura de las sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei anunció una serie de reformas que planea llevar a cabo durante el resto de su gestión. También reforzó su alineamiento con Washington y habló de los logros de su Gobierno.

En principio, remarcó la importancia de las reformas en el Código Civil y en el Código Comercial, además de una reforma tributaria. El objetivo es “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”, aseveró.

También anticipó una “reforma del esquema impositivo” porque aseguró que se necesitan “menos impuestos” y una mayor “profundización de la apertura económica”: “Los acuerdos comerciales deben incluir reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”, añadió.

En la misma línea, se refirió a los cambios que planea realizar en el Código Penal y aseveró que avanzarán "sin pruritos" para lograr "penas mas duras" y una “mayor cobertura de la prisión efectiva” para seguir fortaleciendo la consigna “el que la hace, la paga”.

Por su parte, la Justicia también "tiene que ser transformada", aseguró. En su gestión han implementado el sistema acusatorio “en el 65% del país” y lograron que los juicios “que antes llevaban años, hoy se definen en días”. “A fin de año estará implementado en todo el país”, agregó.

En cuanto a la educación, aseguró que se “necesita” reformar la inicial, primaria y secundaria con el fin de darles a los estudiantes “herramientas” que los conduzcan hacia “un futuro mejor y no para adoctrinarlos”.

Para finalizar, habló sobre la importancia del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, como también del equipamiento militar. Aseguró que Argentina “no puede ser un país indefenso” en un mundo que “exige más preparación con los estándares que el contexto geopolítico demanda”.

“Ya hemos iniciado un plan de modernización del equipamiento militar y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Estas reformas radicales del Estado no son opcionales; hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país”, concluyó.

“Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again”, arengó el mandatario.