En repudio a la reforma laboral, CTERA ratificó el paro docente para este lunes 2 de marzo

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ratificó este domingo el "paro nacional y movilización" para este lunes 2 de marzo en repudio a la reforma laboral. La medida de fuerza coincide con el inicio de clases en 16 distritos que abarcan más de ocho millones de alumnos.

El gremio docente reiteró su repudio a la reforma laboral que quedo convertida en ley este viernes en el Senado. Por ello, mediante un comunicado afirmaron: “Más que nunca este 2 de marzo paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional”.

El paro se realizará en busca de mejoras salariales y repudiar la reforma laboral. Desde el gremio afirmaron que en muchas provincias se dictarán clases en la calle, para visibilizar el conflicto y los reclamos de los educadores.

En su comunicado, la CTERA sostuvo que la reforma laboral “forma parte del plan de ajuste del gobierno nacional y que avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”.

“Esta reforma no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales, sino la precarización del trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y la continuidad de la pérdida de empleo”, agrega.

“Se trata de una ofensiva que busca beneficiar a los sectores concentrados de la economía a costa del salario, la estabilidad laboral y la destrucción de la industria nacional”, subraya el texto sindical.

Desde la CTERA sostienen que la sanción de la reforma "“constituye un grave retroceso social y democrático. La aprobación profundiza la desigualdad y consolida un modelo de exclusión para millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país”, subraya.

“Convocamos a continuar y profundizar la lucha en las calles, junto a las centrales sindicales y las organizaciones sociales, para defender el trabajo digno, el salario y los derechos laborales, y para rechazar toda política que implique pérdida de derechos”, indica el escrito firmado por la Junta Ejecutiva de la CTERA.

