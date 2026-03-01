Argentina apoyó la ofensiva militar en Irán y activó protocolo de alerta

En el contexto de la creciente escalada en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias del régimen encabezado por el ayatolá Alí Jamenei, el gobierno de Javier Milei decidió incrementar el nivel de alerta en todo el territorio argentino. La medida supone un refuerzo de los controles fronterizos y una revisión de los sistemas de alerta temprana en áreas consideradas sensibles.

Cuando se confirmó que el ayatolá fue asesinado por el ataque ordenado por la Casa Blanca, el canciller Pablo Quirno escribió en X que “la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá. La decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa”, escribió el jefe del Palacio San Martín. Además definió que “la búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente. Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.

Por la mañana, la Cancillería, publicó un comunicado en el que expresó su apoyo a la ofensiva militar y consideró que “las medidas adoptadas contribuirán a fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear”.

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”, señala el comunicado oficial publicado ayer. “La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura critica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”, precisó el texto que lleva la firma del Presidente.

El Gobierno puntualizó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”. Y agregó que el Sistema de Inteligencia Nacional “monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

La Casa Rosada remarcó que activó “el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”. El esquema contempla la coordinación de la Secretaria de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y las Fuerzas Federales de Seguridad.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó. La Cancillería también expresó su respaldo a las acciones militares llevadas adelante en Medio Oriente y sostuvo que el Gobierno “valora y apoya las acciones conjuntas” realizadas por los Estados Unidos e Israel destinadas a “neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”.