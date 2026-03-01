"Kukas, me encanta domarlos, me encanta verlos llorar": las frases más enardecidas de Milei en el Congreso

En un clima de máxima tensión y euforia, el presidente Javier Milei encabezó este domingo la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Ante una Asamblea Legislativa dividida entre los cánticos de apoyo de La Libertad Avanza y los abucheos de la oposición, el mandatario pronunció un discurso de alto voltaje político donde ratificó el rumbo económico, celebró el "déficit cero" y lanzó fuertes descalificaciones contra el kirchnerismo y la izquierda.

Desde el inicio, Milei marcó el terreno al saludar a las autoridades presentes para luego sumergirse en una defensa cerrada de su gestión. "Hace tan solo dos años la Argentina estaba en una situación de crisis terminal, atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe", afirmó, comparando la "herencia recibida" con los peores escenarios de 1975, 1989 y 2001.

Caputo, "el mejor ministro del mundo"

Uno de los momentos de mayor efervescencia se vivió cuando el Presidente pidió un aplauso para Luis "Toto" Caputo. "En nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal de 5% del PBI de una sola tajada. Muchísimas gracias al mejor ministro de Economía del mundo dos veces seguidas", exclamó Milei, mientras el oficialismo coreaba su nombre.

El mandatario también repartió elogios para Federico Sturzenegger, a quien llamó "coloso" por las más de 14.500 desregulaciones, y para Patricia Bullrich, destacando su "accionar implacable" en Seguridad. Ponderó la gestión de Bullrich y reivindicó la consigna “el que las hace, las paga”. Enumeró la ley antimafia, el registro de datos genéticos, la ley de reincidencia y el protocolo antipiquetes.

También destacó el rol del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello: “Eliminamos las transferencias discrecionales para sacarle a la política el negocio de la intermediación de la ayuda social”, celebró.

Cruces, insultos y "domadas"

El discurso fue interrumpido en reiteradas ocasiones por legisladores opositores. Ante los gritos, Milei apeló a su lenguaje confrontativo:

A la oposición: "Ustedes también podrían gritar porque también soy presidente de ustedes, aunque no les guste", pidió mientras el oficialismo lo vitoreaba. "No pueden aplaudir porque se les escapa la mano en los bolsillos ajenos", acusó entonces.

Luego intentó defenderse: "Los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia", dijo y citó a Benito Mussolini para diferenciarse del kirchnerismo, a quienes acusó de “hacer operaciones” que luego “se caen en la Justicia”.

Sobre la justicia social: "A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual ante la ley. Manga de ladrones, delincuentes, por eso tienen a la suya presa", disparó en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

Contra la izquierda: "¿Qué te pasa, Chilindrina troska?", le espetó a la diputada Myriam Bregman, para luego rematar con un "andá a buscarla al ángulo, kuka" al mencionar las ganancias de Aerolíneas Argentinas. “(Nicolás) Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, sabes qué, tendríamos un problema muy grave porque ustedes no son más que el 5 por ciento”, dijo Milei.

Contra Juan Grabois: “Parece que se enojó el oligarca vestido de pordiosero”. El diputado de Unión por la Patria había llegado al recinto con una insignia que decía "Líbranos del mal", en referencia al caso $Libra.

Contra los industriales: "Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien? ¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400? ¿Y que si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“, aseguró Milei en referencia a su cruce con Paolo Rocca.

Además, hizo alusión al cierre de la empresa FATE: “¿O les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio? ¿O acaso les parece pagar una remera básica 50 dólares cuando la importada cuesta 5 dólares?“. Milei agregó que “la industria nacional subisidiada deja en claro” que muchos empresarios “son cómplices del saqueo de los agrentinos”.

Las frases más fuertes de la jornada

-"Kukas, yo les voy a avisar algo: me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar".

-"Se terminó con el endeudamiento inmoral que le pasaba la cuenta de nuestra fiesta a generaciones futuras".

-"Detrás de cada regulación, había un privilegio, o mejor dicho... un curro, un tongo".

-"Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa Cuadernos, por Vialidad y el Memorándum", aseguró, a metros de Carlos Stornelli.

-"Robar está mal, pero robarles el pan de la boca a los más vulnerables haciéndolos esclavos para amasar poder excede a cualquier adjetivo".

-Sobre la desocupación, mirando a la oposición: "Aprendan, vayan, miren los números, yo entiendo que suman con dificultad, pero miren los números".

-Ante abucheos y menciones al caso $LIBRA, respondió: “Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la Justicia por mentirosos”.

-“¡Manga de asesinos y chorros, vengan a explicarme qué pasó con Nisman!”, exigió tras acusar al kirchnerismo de haber firmado con memorándum con Irán, el país que “metió dos bombas” en la Argentina.

-"La malaria se ha terminado y la sociedad se inculó el 26 de octubre del año pasado”, dijo Milei y agregó: “Tenemos el Congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”.

-"No solo hemos dejado de sentirnos perdedores sino que además sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente. Vamos a hacer a la Argentina grande de nuevo”.

"Hitos de gestión" y el RIGI

Hacia el final de su discurso, Milei enumeró lo que considera los éxitos rotundos de su administración, destacando la modernización laboral y la vigencia del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), asegurando que ya hay proyectos por 25.000 millones de dólares en marcha. "Estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo", sentenció.

Milei dedicó un reconocimiento especial al economista Alberto Benegas Lynch, presente en el recinto, a quien definió como “el máximo representante de la historia del liberalismo argentino”. En ese marco, sostuvo que su gestión llegó para cerrar un ciclo de decadencia y afirmó que “esta miseria se terminó”.

“Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina”, afirmó hacia el cierre de su discurso, en un recinto atravesado por aplausos del oficialismo y silbidos desde las bancas opositoras.

