"Todo en el Estado": la historia detrás de la frase de Benito Mussolini que Milei usó contra el kirchnerismo

Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación este 1 de marzo con un discurso centrado en la crítica al modelo estatista de las últimas décadas. Durante su intervención, el mandatario utilizó una frase histórica del dictador italiano Benito Mussolini para trazar un paralelismo con el sistema político argentino actual.

"Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado", pronunció Milei frente a la Asamblea Legislativa para describir lo que denominó como el "modelo de la casta". La frase original que evocó el presidente tiene un registro histórico preciso en la Italia del siglo XX.

Benito Mussolini la pronunció por primera vez de forma pública el 28 de octubre de 1925, durante un discurso en el Teatro de la Scala de Milán. Aquel evento conmemoraba el tercer aniversario de la Marcha sobre Roma, el acto que marcó el ascenso del fascismo al poder. El Duce buscaba definir la esencia de su doctrina política frente a sus seguidores y la estructura institucional italiana.

El concepto técnico detrás de estas palabras es el de "Estado totalitario". En su discurso de 1925, Mussolini buscaba dejar claro que ninguna organización, individuo o interés privado podía existir de manera autónoma o en oposición a las directivas de la estructura estatal.

La frase consolidó la idea de que el Estado era el único ente con legitimidad para organizar la vida social, económica y política de la nación italiana, eliminando la distinción entre lo público y lo privado.

El discurso de la Scala y la construcción del totalitarismo

La documentación histórica sobre el ascenso del fascismo señala que esta frase no fue un exabrupto, sino una declaración de principios. En el volumen "Scritti e Discorsi", que recopila las intervenciones de Mussolini, el texto del 28 de octubre refleja la intención de absorber todas las fuerzas vivas del país.

"Nuestra fórmula es esta: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado", afirmó el dictador según las actas oficiales publicadas por la editorial Hoepli en las décadas posteriores.

La historiografía europea identifica este momento como el quiebre definitivo con la democracia liberal. El filósofo Giovanni Gentile, considerado el ideólogo del fascismo, colaboró en la elaboración de esta doctrina.

Gentile argumentaba que fuera del Estado el hombre no tenía valor humano ni espiritual. Esta premisa fue la que permitió al régimen disolver sindicatos independientes, partidos políticos de oposición y controlar la prensa bajo un mando centralizado y autoritario.

Javier Milei recurrió a esta cita para argumentar que el kirchnerismo y otros sectores políticos aplicaron una lógica similar en la Argentina contemporánea. Según el mandatario, la expansión del gasto público y la regulación estatal extrema responden a esa matriz ideológica que el fascismo inauguró hace casi un siglo.

El presidente utilizó la referencia histórica para sostener que el Estado argentino se convirtió en un mecanismo de control que asfixia la libertad individual y el desarrollo económico.

La reaparición del lema en "La Doctrina del Fascismo"

Años después del discurso de Milán, la frase fue inmortalizada en el ensayo "La Dottrina del Fascismo", publicado originalmente en la Enciclopedia Italiana en 1932. En ese texto, firmado por Mussolini pero redactado en gran parte por Gentile, se ratificó el carácter absoluto de la organización estatal.

El escrito sostiene que el fascismo es una concepción religiosa de la vida y que, por lo tanto, el Estado es la verdadera realidad del individuo, negando cualquier derecho que no sea otorgado por la estructura central.

"El Estado fascista, la forma más elevada y potente de la personalidad, es una fuerza, pero una fuerza espiritual", indica el texto original de 1932. La frase mencionada por Milei aparece allí como el resumen simplificado de una teoría que rechaza el individualismo liberal y el socialismo de clase para proponer una unidad forzada bajo el mando de un líder y un partido único.

El uso de esta cita en el Congreso argentino buscó identificar estas raíces ideológicas en las políticas de intervención de sus antecesores.