Acelerando en curvas, como es su estilo, el presidente Javier Milei abre las sesiones ordinarias número 144 del Congreso de la Nación con un discurso que busca reafirmar y consolidar su rumbo político y económico. Eufórico tras la victoria obtenida con la aprobación de la reforma laboral, el nuevo régimen penal juvenil y la ley de Glaciares, toma este discurso como una ocasión de relanzar su Gobierno a mitad del mandato, con énfasis en los cambios que espera lograr en 2026.

El Congreso es escenario también para las iniciativas de otras fuerzas políticas. Legisladores, gobernadores, funcionarios y miembros del Gabinete cuentan con la difusión de las cámaras para hacer oír sus opiniones y reclamos, en lo que es considerada la apertura política de un año en el que la rosca no se tomó vacaciones.

Así llegaba el presidente Milei al Congreso:

El presidente Javier Milei saluda a la secretaria general de la Presidencia, su hermana, Karina Milei

El vicepresidente del Senado, Bartolomé Abdala; la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los ministros de Economía, Luis Caputo, del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y un cartel que hace referencia al escándalo por la criptoestafa Libra.

