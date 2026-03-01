domingo 01 de marzo de 2026
Apertura Congreso Javier Milei 01032026
Asamblea legislativa

Apertura de sesiones legislativas ordinarias: Milei, gobernadores y un Gabinete envalentonado, en fotos

Todas las imágenes de los protagonistas de la escena política en la inauguración de la actividad parlamentaria.

Acelerando en curvas, como es su estilo, el presidente Javier Milei abre las sesiones ordinarias número 144 del Congreso de la Nación con un discurso que busca reafirmar y consolidar su rumbo político y económico. Eufórico tras la victoria obtenida con la aprobación de la reforma laboral, el nuevo régimen penal juvenil y la ley de Glaciares, toma este discurso como una ocasión de relanzar su Gobierno a mitad del mandato, con énfasis en los cambios que espera lograr en 2026.

El Congreso es escenario también para las iniciativas de otras fuerzas políticas. Legisladores, gobernadores, funcionarios y miembros del Gabinete cuentan con la difusión de las cámaras para hacer oír sus opiniones y reclamos, en lo que es considerada la apertura política de un año en el que la rosca no se tomó vacaciones.

Así llegaba el presidente Milei al Congreso:

Presidente Jaiver Milei

Presidente Javier Milei

Presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei
El presidente Javier Milei saluda a la secretaria general de la Presidencia, su hermana, Karina Milei

Presidente Javier Milei

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
El vicepresidente del Senado, Bartolomé Abdala; la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Apertura sesiones Congreso Sturzenegger 01032026
El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni
Apertura de sesiones Congreso Patricia Bullrich 01032026
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
Apertura Congreso Caputo Santilli Adorni 01032026
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Apertura Congreso Caputo Santilli Adorni 01032026
Los ministros de Economía, Luis Caputo, del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El diputado de Unión por la Patria Juan Grabois
El diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y un cartel que hace referencia al escándalo por la criptoestafa Libra.

