Acelerando en curvas, como es su estilo, el presidente Javier Milei abre las sesiones ordinarias número 144 del Congreso de la Nación con un discurso que busca reafirmar y consolidar su rumbo político y económico. Eufórico tras la victoria obtenida con la aprobación de la reforma laboral, el nuevo régimen penal juvenil y la ley de Glaciares, toma este discurso como una ocasión de relanzar su Gobierno a mitad del mandato, con énfasis en los cambios que espera lograr en 2026.
El Congreso es escenario también para las iniciativas de otras fuerzas políticas. Legisladores, gobernadores, funcionarios y miembros del Gabinete cuentan con la difusión de las cámaras para hacer oír sus opiniones y reclamos, en lo que es considerada la apertura política de un año en el que la rosca no se tomó vacaciones.
Así llegaba el presidente Milei al Congreso:
NOTICIA EN DESARROLLO