Bartolomé Abdala, senador nacional de La Libertad Avanza por San Luis y actual presidente provisional del Senado, denunció este domingo ser “víctima de escraches” organizados por sindicalistas y otros grupos políticos por defender las reformas oficialistas en el Congreso.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que las manifestaciones en su contra responden a sectores que "no aceptan" su voto a favor de las iniciativas promovidas por el presidente Javier Milei. “Fui víctima de escraches organizados por sindicalistas y grupos políticos que no aceptan que en el Senado voté acompañando y defendiendo las reformas”, expresó.

Milei abre el período 144º de sesiones ordinarias del Congreso y relanza su gestión

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según afirmó Abdala, su respaldo a los proyectos oficialistas se enmarcan en el objetivo de "seguir transformando nuestro país", en línea con el programa de reformas económicas y laborales que el Ejecutivo busca consolidar en el Parlamento.

Acompañando el mensaje, publicó un video en el que se veía cómo la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) difundía un folleto. Allí aparecía la foto de Abdala y la de Ivanna Arrascaeta, senadora nacional por San Luis, junto a un texto que decía: “Votaron contra el trabajador argentino”.

Acompañando el mensaje, publicó un video en el que se veía cómo un grupo gremial difundía un folleto en su contra

El libertario puntano fue reelegido el pasado martes como presidente provisional del Senado y segundo en la línea sucesoria de Milei. El cargo lo posiciona como una de las principales figuras institucionales en el Congreso y, durante el 2025, lo llevó a estar transitoriamente a cargo del Ejecutivo Nacional.

En este contexto, el Abdala planteó una agenda legislativa en reformas estructurales del Estado. “Intentaremos plantear muchos proyectos de ley, de reforma, de reestructuración de un Estado argentino que hace mucho que tiene leyes que nosotros consideramos vetustas y que indudablemente merecen reformularlas y readecuarlas para el mundo actual”, sostuvo.

BGD/ML