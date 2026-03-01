Hannah Spencer es gasista y plomera, y sorprendió al ganar en Manchester, a la derecha y al laborismo

“En las últimas décadas, las cosas cambiaron mucho. Antes trabajar duro tenía su recompensa: una casa, una vida agradable, vacaciones... Pero... ahora, ¿qué se consigue trabajando duro? No se puede llevar comida a la mesa, ni darles uniformes escolares a tus hijos, ni se puede usar la calefacción, ni vivir de la pensión para la que se ahorró con tanto esfuerzo, y ni soñar con unas vacaciones”. Así fue parte del primer discurso que Hannah Spencer –mismo apellido de Lady Di, pero sin conexión parental alguna– cuando se confirmó que ella, como candidata del Partido Verde, había vencido con el 41% de los votos a Reform UK, el partido de extrema derecha de Nigel Farage que sacó el 29% al laborismo del actual primer ministro Keir Starmer, quien tuvo un 25% y a los conservadores, que lograron un 2%.

Tax the rich. Pero el fragmento que más circuló del discurso de Hannah Spencer fue otro. “La vida ha cambiado. En lugar de trabajar por una vida agradable, trabajamos para llenar los bolsillos de multimillonarios. Y eso nos está desangrando”.

Esa bandera de equidad social alguna vez integró el discurso del Partido Laborista y tuvo su máxima expresión con el devenido lobista y cuasiconservador Tony Blair. El líder del Partido Verde, Zack Polanski (impulsor de Spencer), y quien asumió su banca en el Parlamento británico en septiembre de 2025, se propuso que “los verdes” reemplacen al lamorismo, porque consideran que éste ya no puede enfrentar a los MAGA del Reino Unido, es decir, la ultraderecha de Nigel Farage y su Reform UK.

Líder. El territorio donde ganó Hannah Spencer (Gorton y Denton, al sur de la región de Manchester), es considerado un bastión de la izquierda europea representada por el Partido Laborista. Por eso, quizá, el deseo del mencionado Polanski fue viable en esa región del Reino Unido. Y la mediatización de este triunfo radica en que, otra vez, es una figura no educada en el mundo político.

En su DNI online, es decir, Instagram, Hannah Spencer –quien tiene 34 años– se presenta como “plomera + gasista, maratonista, y housemate (cohabitante) de cuatro galgos rescatados. Y anticarreras de perros”.

Las fotos en dicha red social son, en su mayoría, en Manchester, y en acciones que realizó para su campaña electoral. Spencer no planeaba dedicarse a la política, pero está inserta en ella. Si fue a conciencia su ingreso al Partido Verde movilizada por lo que vio en su líder Zack Polanski.En septiembre de 2025, cuando él asumió como legislador, ella escribió: “Zack encontró a miles de personas como yo, que nos sentíamos totalmente despreciadas e ignoradas por la política, y nos ha unido a un partido que ahora podemos llamar nuestro lugar. (...)Nos escuchó, nunca flaqueó ni retrocedió, y luchó contra los grandes medios de comunicación que se han empeñado en hundirlo a él y a nosotros”.

Los Archivos Epstein y su consecuencia electoral

E.I.

Andrew Lownie, experiodista de la BBC y biógrafo del expríncipe, Andrés declaró a AFP que Peter Mandelson y Tony Blair, respectivos ministro de Industria y Comercio y primer ministro laborista en 2001, “impusieron el nombramiento” de Andrés como representante para el Comercio Internacional de Reino Unido. En ese rol, el hijo favorito de la reina Isabel tuvo acceso a información reservada que habría entregado a Jeffrey Epstein para también hacer negocios. Por esta investigación es que estuvo once horas detenido e interrogado, y sigue siendo investigado.

El mencionado Peter Mandelson fue nombrado embajador del Reino Unido en Estados Unidos por el actual primer ministro Keir Starmer. Pero al aparecer tanta información y fotos junto a Jeffrey Epstein, se le quitó esa función y a los pocos días de lo sucedido con el expríncipe Andrés, Mandelson también fue detenido aunque en su caso, tuvo que pagar una fianza para recuperar la libertad.

Alerta. Las revelaciones sobre los vínculos de Mandelson con Epstein pusieron bajo presión a Starmer, aunque él sostuvo que su gobierno está “fuerte y unido”. De todas formas, la victoria electoral de Hannah Spencer –del Partido Verde– en Manchester es un alerta para el partido de Starmer quien quedó en tercer lugar y a 16 puntos de los 41 logrados por Spencer.