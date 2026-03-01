La relación distante que mantienen desde hace tiempo el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, volvió a quedar en evidencia este domingo por la noche durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Fue muy frío el recibimiento de la vice hacia el primer mandatario. Apenas se estrecharon la mano y a continuación Milei se dio un fuerte y cálido abrazo con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Como en la transmisión oficial por cadena nacional se los enfocó desde atrás, el saludo pudo verse a medias.

Luego se vio cómo Villarruel empujó con el hombro a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tras quedar detrás suyo en el ingreso. En ese momento se la vio incómoda y con poco espacio para avanzar, a la vez que los legisladores allí presentes saludaban cálidamente al mandatario e ignoraban a la vice.

Esa escena de frialdad se repitió cuando el líder libertario tenía que firmar el libro de honor. Villarruel sostuvo la mirada hacia el frente. Luego caminaron juntos, pero sin dirigirse la palabra en ningún momento.

Además, la distribución de las cámaras en el recinto hizo que el plano de Milei que salió al aire cortara la cabeza de Villarruel. Durante el discurso, de la vicepresidenta solo se vio una parte del torso, sin el rostro.

En el único momento en que salió en la transmisión oficial fue durante el ingreso de Milei al Congreso. Ella lo acompañó en su caminata hasta el recinto, en la que el jefe de Estado sí saludó cálidamente a la comisión de legisladores que le dieron la bienvenida.

Luego, el Presidente ingresó al recinto por una puerta lateral y no por la central, por donde suelen entrar los mandatarios junto a los vicepresidentes.

Ya durante el discurso de Milei, en el que aprovechó para fustigar al kirchnerismo y responder con virulencia a los gritos que provenían de los legisladores opositores, la vicepresidenta se mantuvo con el celular en mano, demostrando desinterés por las palabras de Milei.

