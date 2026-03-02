El provocador cartel de Juan Grabois contra el presidente Milei: "$Líbranos del mal"

El diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, fue uno de los protagonistas de la noche de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Llegó a su banca con un cartel que confeccionó a mano con la leyenda "$Líbranos del mal", que se encargó de exhibir ante los fotógrafos presentes en el recinto y también para que lo vieran los legisladores del oficialismo y los militantes que alentaban al líder libertario desde los palcos. Más tarde tuvo un fuerte cruce con el presidente Javier Milei, quien lo calificó de "oligarca disfrazado de pordiosero".

Grabois fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2025 como uno de los querellantes en la causa $Libra y se encargó durante toda la noche de abuchear, reprobar y discutir muchos de las expresiones del Presidente.

El legislador es uno de los impulsores más fuertes de la causa de la que acaba de cumplirse un año el 14 de febrero. En 2025, Milei “difundió” en su cuenta de X la criptomoneda $Libra, que se desplomó horas después y que generó pérdidas millonarias a más de 44 mil inversores, en la Argentina y en todo el mundo.

El Presidente sostuvo en una entrevista en el canal de cable TN que difundió “como ciudadano” esa cripto. En la causa que iniciaron los inversores perjudicados, la Justicia todavía no llamó a declarar a testigos ni a imputados.

Tal como informó en enero PERFIL desde el tuit que lanzó el token de $Libra el 14 de febrero de 2025, el precio pasó de 0,01 dólares a 5 en pocas horas, pero luego se desplomó y dejó a miles de inversores con pérdidas. Otros, en tanto, obtuvieron ganancias millonarias.

En la causa están denunciados Milei; su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh (cuyo nombre real es Peh Chyi Haur); además de Hayden Davis, Terrones Godoy, Sergio Morales Morales (quien fuera funcionario de la Comisión Nacional de Valores y tras el escándalo fue separado de su cargo), Mauricio Novelli y su familia.

El primer mandatario se dirigió a Grabois en el medio de su discurso este domingo por la noche. Después de repartir variadas críticas hacia el kirchnerismo con un estilo agresivo y, en muchos momentos elevando la voz, le dijo: “Parece que se enojó el oligarca vestido de pordiosero”.

Luego, en su cuenta de X, Grabois escribió: "Es de una atroz cobardía, siendo presidente, rodeado de custodios y con el único micrófono habilitado en el recinto, insultar a un rival sin posibilidad de defensa. Caso clásico de abuso de poder. Mientras más violentito se pone, más se nota que se le está acabando la nafta".

