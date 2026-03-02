Passerini no ve una reunificación del PJ nacional y dice que el cordobesismo "hace años que habla otro idioma"

En medio del eco que generó el discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, se mostró escéptico ante cualquier posibilidad de reagrupamiento del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional e incluso ante la aparición de una figura opositora con capacidad real de competir con el mandatario en las elecciones de 2027.

Cuando fue consultado sobre si podría emerger algún dirigente del peronismo nacional que encabezara una oposición a Milei, Passerini fue contundente: "Hace años que nosotros hablamos otro idioma que el Partido Justicialista nacional, no somos parte de esas decisiones ya hace muchos años". Y descartó que ese escenario sea prioritario en la agenda del cordobesismo: "Hoy no estamos preocupados por la cuestión administrativa del sello del partido a nivel nacional, porque hace años que el justicialismo a nivel nacional nos dio la espalda".

Passerini en Punto a Punto Radio sobre Milei: "Este sería un capitalismo sin consumo, sin plata"

El mandatario consideró, además, que el presidente aprovecha una situación política que él mismo contribuyó a generar: "Creo que Milei, para sostener su capital político, le sigue hablando al pasado." Y añadió: "Con el discurso en el Congreso estaba muy cómodo. Los que no estamos cómodos somos la mayoría de los argentinos que vemos que la economía viene mal".

Las declaraciones surgieron en una entrevista en el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7.

Ante la pregunta directa sobre si existía algún nombre del PJ con proyección nacional para 2027, Passerini evitó mencionar candidatos y cerró el debate con una lectura estructural: "Hay una crisis política evidente a nivel nacional. Milei es la consecuencia de pésimas administraciones. Hace muchos años que la Argentina no crece de verdad. Han pasado cuatro presidentes que no han resuelto los problemas de la Argentina". El cuarto, dijo, "en mi humilde interpretación no está resolviendo lo que dijo que venía a resolver".

"El Estado Nacional le sigue debiendo a Córdoba lo que le debía en la época del kirchnerismo, la deuda de la Caja de Jubilaciones. Nosotros tenemos que seguir gobernando con recursos propios", indicó el intendente de Córdoba.

Una escisión que se prolonga

La distancia del peronismo cordobés respecto del PJ nacional es histórica. Se sabe: bajo las gestiones de Juan Schiaretti, el cordobesismo adoptó un perfil crecientemente autónomo, que lo llevó incluso a presentar candidatura presidencial propia en 2023 con la fuerza Hacemos. Esa experiencia, rebautizada Provincias Unidas, buscó proyección nacional con la promesa de un armado que reuniera seis gobernadores, pero no logró imponerse en el territorio cordobés, donde Milei ganó en 19 de los 26 departamentos.

Passerini no cerró la puerta a ningún escenario futuro, pero fue claro respecto de las prioridades inmediatas: "Hoy estamos ocupados en gobernar la ciudad y la provincia". Y con esa frase sintetizó, sin eufemismos, la posición del cordobesismo ante una pregunta que el peronismo nacional todavía no sabe cómo responder.

Las palabras de Passerini expresan, en voz alta, lo que varios gobernadores peronistas calculan en silencio: desdoblar los calendarios electorales provinciales para sustraerse del efecto Milei -favorable o adverso- y preservar los feudos locales independientemente de lo que ocurra en la disputa nacional.