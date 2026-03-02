Passerini en Radio Punto a Punto sobre el transporte urbano: "Presentaron propuestas muy buenas"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, aseguró que se recibieron propuestas “muy buenas” para el nuevo esquema del transporte urbano de pasajeros de la Capital.

Transporte urbano

“Nosotros tuvimos quizás la peor crisis terminal del transporte que fue en el año 2024. Primero, con el retiro de los subsidios nacionales y luego con la salida de Ersa que era la destinataria de la mayor cantidad de servicios de acuerdo a la concesión que se otorgó hace 10 años”, recordó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”

“Se terminaron los plazos de las licitaciones, decidimos prorrogarlos porque obviamente en este marco con un cambio de reglas de juego, ninguna empresa quería el año pasado venir a invertir y hacerse cargo, lo que obligó a que la Municipalidad a través de la empresa Tamse absorbiera prácticamente todos esos servicios”, agregó en diálogo con los periodistas Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

Y luego completó: “Llegamos a tener más de 2000 empleados en la Tamse. Yo tomé una decisión que ningún trabajador se quedara sin empleo, culpa de malas administraciones y malas decisiones, y de esta miopía del gobierno nacional de entender que el transporte público funciona sin subsidios en todos lados, menos en el área metropolitana”.

Nuevo esquema

“Nosotros hicimos una ingeniería con lo que teníamos a mano. Aparecieron empresas como FAM y SiBus que presentaron propuestas para tomar los corredores que había abandonado Ersa. Coniferal sostuvo los que tenía y mejoró su propuesta, y así empezamos a reconfigurar en un sistema de contratos precarios, que es lo que nos permite la concesión vencida”, describió Passerini.

Al referirse a la situación actual del transporte urbano mencionó: “Fuimos tomando medidas parciales. Hoy llegamos a un escenario, donde este año queremos tener un marco regulatorio sancionado por el Concejo Deliberante que sea la base de la licitación, pero llegar a una licitación en mejores condiciones con empresas que ojalá, como está pasando ahora, sean de Córdoba”.

“Nosotros aspiramos en el mes de marzo ya tener todos los contratos establecidos para ir ya al marco regulatorio, prorrogamos un mes más porque presentaron propuestas, todas muy buenas”, aseveró el intendente.

“Veníamos con colectivos de 10 años de antigüedad. Exigimos 7, y todas las propuestas presentadas nos ofrecen coches de menos de cinco años de antigüedad”, ejemplificó.

“Hemos recibido mejor oferta en materia de frecuencias y de recorridos. La oferta de Coniferal y de SiBus ya fue aceptada, y estamos analizando la de FAM que en este mes seguramente ya vamos a definir”, adelantó Passerini.

Bacheo

Sobre las críticas por el estado de las calles de la ciudad de Córdoba, el intendente expresó que “el año pasado a esta altura del año estábamos en una situación similar porque tuvimos 300 milímetros de lluvia”.

“La ciudad no resistió porque hay calzadas que son muy viejas. Se hizo un plan importante de bacheo pero no es duradero”, reconoció.

“Este año tomamos una decisión distinta, en acompañamiento del gobierno de la provincia, y vamos a un plan de reparación vial integral, es decir reemplazar por completo la carpeta asfáltica en las que son de asfalto. Y en las que son de hormigón, reemplazar paños de hormigón que es un trabajo más lento que requiere tener cortadas las calles. Esperemos en el mes de junio tener toda la ciudad completamente renovada”, concluyó Passerini.