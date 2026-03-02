"Un año de reformas": Milei anunció que prepara 90 proyectos para rediseñar el Estado

En un discurso con tono refundacional y confrontativo el presidente Javier Milei anunció el inicio de lo que denominó “el año calendario de la reforma”: un ambicioso plan legislativo que contempla la presentación de 90 proyectos estructurales, distribuidos en diez paquetes por cada ministerio, que serán enviados al Congreso a lo largo de nueve meses ininterrumpidos.

“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso. Esto constituirá el año calendario de la reforma”, afirmó el mandatario ante la Asamblea Legislativa. Según explicó, el objetivo es “rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”.

Reducción del Estado y devolución del poder

El eje conceptual del plan es la reducción del tamaño del Estado. “La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado, lo cual significa una reducción del poder del político, sea quien sea el político”, sostuvo Milei. Y agregó: “Ahora no le pedimos el voto a la gente para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolverle el poder a ellos”.

Passerini en Punto a Punto Radio sobre Milei: "Este sería un capitalismo sin consumo, sin plata"

El Presidente planteó que el éxito de un programa de estabilización puede medirse en meses o años, pero que las “políticas de Estado que la Argentina necesita tienen décadas” de horizonte. En ese sentido, convocó a “volver a abrazar la moral como política de Estado” y aseguró que el Congreso actual tiene “una composición reformista como nunca en los últimos cien años”.

Cambios en códigos y marco regulatorio

Dentro del paquete anunciado, Milei anticipó reformas al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial, además de un conjunto de leyes destinadas a reforzar la protección de la propiedad privada, a la que definió como “la piedra angular de toda la economía”.

También adelantó el envío de un proyecto para “barrer con una montaña de cadenas regulatorias” y desregular sectores que, según afirmó, hoy están “muertos” por el peso normativo. A esto se sumará una reforma integral del esquema impositivo, aunque no detalló aún su alcance.

Apertura económica y acuerdos internacionales

En materia de inserción internacional, el Presidente confirmó que avanzará en un acuerdo comercial con Estados Unidos, en línea con el entendimiento alcanzado con la Unión Europea, y anunció una reforma del Código Aduanero para adecuarlo a los nuevos desafíos del comercio global.

“Debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”, expresó.

Asimismo, prometió construir un “marco legal robusto” para potenciar el desarrollo de recursos estratégicos, incluyendo minerales críticos como el cobre y el litio, además de la pesca, la agricultura, los hidrocarburos convencionales y no convencionales y las economías regionales.

Juan Enrique: “Estamos ante un descalabro productivo que no va a terminar bien”

En paralelo, confirmó que enviará proyectos para reformar el Poder Judicial y garantizar —según sus palabras— una justicia “democrática, republicana, ágil, rápida y eficaz”, al considerar que hoy se encuentra “capturada por disputas políticas ajenas a su propósito original”.

Milei reconoció que el avance del programa dependerá del ritmo que permita el Congreso: “Lo que determinará nuestra agenda parlamentaria es cuán rápido vamos, y cuán lejos llegamos”. Al mismo tiempo, calificó a sectores de la oposición como un “adversario deshonesto” dispuesto a frenar el cambio, aunque reivindicó el respaldo popular como mandato para avanzar.

Con este anuncio, el Gobierno inaugura una etapa de actividad legislativa que promete marcar el pulso político de los próximos meses y abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el rol del Estado y el modelo de desarrollo del país.

