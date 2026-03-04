Tragedia en la Ruta 14: un subcomisario de la Policía de Corrientes murió tras chocar contra un camión

Un impactante siniestro vial conmociona a la Policía de Corrientes. El martes, alrededor de las 20:00, el subcomisario Jesús Ariel Segovia Cabral perdió la vida de manera instantánea tras protagonizar una colisión frontal sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 586.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por la Comisaría de Distrito La Cruz, Segovia Cabral circulaba al mando de un Chevrolet Astra II GLS en dirección al acceso de la mencionada localidad.

Al llegar a un tramo de curvas peligrosas, el funcionario policial habría intentado una maniobra de adelantamiento en un sector donde la señalización vial prohíbe el sobrepaso con doble línea amarilla.

En ese contexto, se produjo el choque frontal contra un camión de gran porte marca Ford, con patente brasileña, que circulaba en sentido contrario y era guiado por un ciudadano oriundo de Porto Xavier.

Rescate y peritajes en el lugar

Debido a la violencia del impacto, el automóvil terminó fuera de la calzada, totalmente destruido, con su conductor atrapado entre los restos del habitáculo. Cuando el personal de salud y los bomberos arribaron al sitio, constataron que el subcomisario ya no presentaba signos vitales.

Por su parte, el camionero brasileño fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro asistencial cercano. Según el reporte médico, solo presentaba lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

Conmoción en la fuerza policial

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Corrientes, peritos accidentológicos y personal judicial bajo directivas de la fiscalía interviniente.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido durante varias horas para permitir las tareas de rigor y la remoción de los vehículos involucrados.

El fallecimiento de Segovia Cabral, quien era un integrante en actividad de la institución, causó un hondo pesar entre sus camaradas y en la comunidad de la costa del Uruguay.