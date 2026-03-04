Aumento salarial en Corrientes: Juan Pablo Valdés confirmó que los anuncios serán este jueves

En el marco de la inauguración de las obras en la Escuela Hogar “Juan Domingo Perón”, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, puso fin a las especulaciones y confirmó que este jueves se anunciará oficialmente la política salarial para los trabajadores activos y jubilados de la administración pública provincial.

Sostiene Corrientes: claves para pagar deudas del Banco de Corrientes en 12 cuotas

"Estamos con muchas expectativas. Vamos finalmente a tomar la decisión de anunciar de cuánto va a ser el aumento y esperemos que podamos llegar de la mejor manera a un acuerdo posible con los docentes", señaló el mandatario, haciendo referencia a la mesa de negociación prevista para este miércoles con los gremios del sector educativo.

Valdés fue directo al referirse al contexto económico actual y la merma en la coparticipación: "Esperemos que logren comprender que hay una caída real de los ingresos y el esfuerzo pasa a ser casi el doble o el triple".

Asimismo, aclaró que esta será la primera recomposición de una serie de incrementos que se pretenden otorgar a lo largo del año.

"Sostiene Corrientes": salvataje para deudores bancarios

Además de los anuncios salariales, el Ejecutivo provincial presentará este jueves los detalles de "Sostiene Corrientes", un ambicioso programa de asistencia financiera diseñado para morigerar el impacto de las deudas en los hogares y el sector productivo.

La iniciativa, que será explicada por la presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, alcanzará a unos 89 mil beneficiarios que operan con la entidad financiera oficial y que hoy ven comprometidos sus ingresos por los compromisos crediticios.

"Es una medida para sostener el consumo y aliviar el peso de las deudas en las familias", precisaron fuentes oficiales.

Plus unificado de marzo: el cronograma de pagos día por día para estatales y jubilados en Corrientes

Conferencia de prensa en Hacienda

Tal como es habitual, los detalles técnicos del aumento —que impactará en el sueldo básico y los adicionales— serán brindados por el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, en una conferencia de prensa programada para las primeras horas de este jueves en la sede de la cartera económica.

La expectativa de los gremios estatales se centra en lograr un porcentaje que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación, en una jornada que será clave para la paz social y el inicio del ciclo lectivo en la provincia.