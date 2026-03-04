Plus unificado de marzo: el cronograma de pagos día por día para estatales y jubilados en Corrientes

El Ministerio de Hacienda de Corrientes oficializó el cronograma de liquidación del plus unificado correspondiente al mes de marzo para la administración pública provincial. La medida alcanza tanto a agentes activos como a jubilados y pensionados, manteniendo la estrategia de pagos escalonados para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.

Tensión en Corrientes: vecinos cortaron la Ruta 6 en protesta contra los "tarifazos" de la DPEC

El esquema de cobro se iniciará este jueves 5 de marzo para aquellos agentes cuyos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) finalicen en 0 y 1. El proceso continuará el viernes 6 para los terminados en 2 y 3.

Cronograma detallado por terminación de DNI

De acuerdo a lo informado por las autoridades provinciales, el calendario se completará de la siguiente manera:

Jueves 5: 0 y 1

Viernes 6: 2 y 3

Lunes 9: 4 y 5 (disponible en cajeros desde el sábado 7 )

Martes 10: 6 y 7

Miércoles 11: 8 y 9

Desde el Gobierno destacaron que los fondos correspondientes al tramo del lunes 9 ya estarán acreditados y disponibles en la red de cajeros automáticos del Banco de Corrientes a partir del sábado 7, permitiendo a los beneficiarios adelantar la extracción de sus haberes durante el fin de semana.

Crisis laboral en Corrientes: proponen el pago del Salario Mínimo para los trabajadores despedidos de Alal

Inyección de fondos al consumo local

La liquidación del plus unificado representa una de las primeras inyecciones de capital del mes en el mercado interno correntino. En un contexto de alta demanda por el inicio del ciclo lectivo y la reciente escalada de precios, el cumplimiento del cronograma busca dar previsibilidad a los empleados públicos y dinamizar la actividad comercial en las distintas localidades de la provincia.

Se espera que, tras la finalización de este pago, el Ejecutivo anuncie las fechas para el adicional de refuerzo y, posteriormente, el cronograma de sueldos correspondiente al tercer mes del año, en el que se espera un incremento.