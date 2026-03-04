Duro revés para el IOSCor: la Justicia ordenó afiliar a un bebé prematuro y denunció violencia institucional

En una sentencia contundente que pone el foco en la perspectiva de género y los derechos de la niñez, la Justicia le asestó un duro revés al Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCor). La doctora Nora Infante, a cargo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.° 3, ordenó la afiliación inmediata de F., un niño nacido prematuro que permanecía sin cobertura médica pese al estado crítico de su salud.

El pequeño nació el pasado 15 de enero con apenas 32 semanas de gestación y se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada.

Aunque la madre cursó su embarazo bajo el Plan Materno Infantil del IOSCor, el organismo rechazó sistemáticamente la afiliación del bebé.

El argumento del instituto fue que el padre contaba con otra obra social (IOSFA), pretendiendo imponer una postura paternalista que fue despedazada en el fallo judicial.

Estereotipos y "postura paternalista"

La magistrada Infante fue categórica al analizar la negativa del organismo. Sostuvo que la decisión del IOSCor fue "totalmente contraria a la vida y la dignidad" del menor, quien por su condición de prematuro requiere insumos críticos como fortificadores de leche materna y atención especializada.

El fallo N° 52/26 subraya que la ley provincial no establece impedimentos para que un hijo sea afiliado por su madre, independientemente de la cobertura que tenga el padre.

“Se trata de un acto de desigualdad fundado en estereotipos de roles, donde se considera al padre como el único proveedor. Nada más contrario a la realidad de las familias argentinas”, afirmó la jueza, resaltando que la madre, como empleada estatal, realiza aportes obligatorios y tiene el derecho de elegir la cobertura más beneficiosa para su hijo.

Violencia institucional vía WhatsApp

Uno de los puntos más novedosos de la sentencia es la configuración de violencia institucional. La Justicia analizó un mensaje de WhatsApp enviado por el departamento de Beneficiarios a la madre, concluyendo que existió un trato "despersonalizado, informal y sin empatía".

Para la jueza, el hecho de no notificar formalmente una decisión administrativa y someter a una mujer —a menos de dos meses de haber parido y con un hijo en neonatología— a un desgaste psíquico y físico innecesario, constituye un abuso de poder por parte de los agentes del Estado.

Multa millonaria para garantizar la salud

Ante la urgencia del caso, la doctora Infante dispuso que la afiliación y la cobertura integral de medicamentos y tratamientos deben ejecutarse de manera inmediata.

Para asegurar el cumplimiento de la medida, fijó una multa de un millón de pesos diarios por cada día que el IOSCor demore en incorporar al recién nacido.

El fallo sienta un precedente clave para miles de empleadas públicas de Corrientes, recordándole a la obra social provincial que la adhesión de los hijos no es una concesión opcional, sino una obligación legal que debe ejercerse con perspectiva de derechos humanos.