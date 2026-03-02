Karina Milei alineó a la tropa libertaria: Boleta Única y 90 leyes para rediseñar el Estado

Karina Milei reunió este lunes a los jefes de La Libertad Avanza de todo el país para ordenar el partido y enfocarse en un año que promete ser movido. El encuentro se hizo en las oficinas de Avenida de Mayo y sirvió para que la hermana del Presidente y Martín Menem bajen línea a los 24 distritos tras el inicio de las sesiones ordinarias. La idea central fue pasar del éxito electoral a consolidar una estructura sólida que aguante el ritmo de los cambios que Javier Milei quiere llevar a cabo en los próximos meses.

El acuerdo más fuerte que salió de la reunión fue pelear por la Boleta Única en todo el país para las próximas elecciones. Los libertarios se pusieron como meta que se vote con este sistema para terminar con “el lío” de las boletas de papel y asegurar "mayor transparencia" en las urnas. Para la cúpula del espacio, este cambio representó una promesa de campaña que ahora buscan convertir en realidad para modernizar la forma en que los argentinos eligen a sus representantes.

Karina, la verdadera "armadora" del espacio

Otro de los pedidos de Karina a los dirigentes locales fue imprimirle velocidad a las afiliaciones en cada provincia. El objetivo es que el partido tenga nombre y apellido propio en cada rincón del país, sin depender de otros sellos o alianzas prestadas. En Córdoba, por ejemplo, donde el Gobierno sacó muchísimos votos, la orden fue convertir ese apoyo en una base de afiliados real que le dé espalda política al proyecto de Milei en el territorio.

Durante la reunión de este lunes también se repasó la lista de los 90 proyectos de ley que el Ejecutivo va a mandar al Congreso durante este año. Después de haber logrado la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias, ahora el oficialismo va por más. El paquete incluyó desde un nuevo Código Penal hasta una ley de "libertad educativa" que promete dar pelea en las aulas y en las Cámaras legislativas para rediseñar el Estado.

Finalmente, el equipo de Karina buscó unificar el discurso para que todos los referentes “digan lo mismo en sus provincias” y no haya cortocircuitos. La intención fue que el mensaje de Milei ante la Asamblea Legislativa se replique en cada rincón del país y que los legisladores del interior apoyen las reformas sin dudarlo. El encuentro cerró con una foto de unidad de un espacio que, aunque es nuevo, quiso mostrar que tiene el control de la agenda política nacional.

Adiós a las PASO y nuevas reglas para la política

Uno de los puntos que más ruido hizo en la reunión fue la intención de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de manera definitiva. El Gobierno consideró que las primarias son un gasto innecesario y que “ensucian el proceso electoral” sin sentido. Los jefes provinciales se llevaron la misión de explicar este ahorro en sus tierras para meter presión y que el Congreso apruebe la reforma política que Milei viene pidiendo desde que asumió.

Además de las elecciones, el plan del oficialismo apuntó a poner la lupa sobre cómo se financian los partidos políticos. Con la nueva Ley de Libertad Educativa, el Gobierno buscará dar un giro total a la forma en que se enseña en el país, un tema que consideran clave para su “batalla cultural”. Estas ideas formaron parte del núcleo de las 10 iniciativas que el Presidente adelantó que mandará para cambiar de raíz la "arquitectura" de la Argentina.

El cierre de la cumbre confirmó que Karina Milei es la verdadera dueña del armado libertario y la encargada de que la tropa no se disperse en el camino. El espacio apostó a un funcionamiento de “obediencia total”, priorizando que nadie se mueva del libreto que se baja desde la Casa Rosada. Con el año 2026 en la mira, el oficialismo se preparó para dar una batalla parlamentaria larga que promete cambiar las reglas de juego del sistema político actual.

