Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 2 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, lunes 2 de marzo

El dólar blue hoy o paralelo cotiza a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy lunes 2 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 2 de marzo cotiza $1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

La mora de las familias se ubica en su nivel más alto en 20 años

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 2 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 2 marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.406,30 para la compra y $1.427,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 2 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza en las pizarras a $1.460,10 para la compra y $1.462,70 para la venta.

Riesgo de estanflación: la meseta tan temida

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.476,30 para la compra y $1.476,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 2 de marzo a $1.846 como referencia de dólar tarjeta-

Juan Enrique: “Estamos ante un descalabro productivo que no va a terminar bien”

Riesgo País.

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 572 puntos básicos, este lunes 2 de marzo.