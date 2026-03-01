La revancha de Lule, el ministerio de los cambios y el avance de Karina en CABA

La última vez que vino a Buenos Aires el gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, no bien ingresó a Casa Rosada subió al primer piso y fue directamente, de manera sigilosa, a reunirse con Eduardo “Lule” Menem. Sin fotos, el gobernador esquivó las últimas tres veces a los periodistas y se quedó un buen tiempo con el funcionario que depende directo de Karina Milei.

Pero ya a comienzos de este año “Lule” volvió a las fotos de la mesa política y a sus incursiones en el Congreso para mirar las sesiones clave para el gobierno del presidente Javier Milei. Aunque ante sus íntimos no habla de “revancha”, se llevó en su memoria los trascendidos que emanaron durante semanas tras los audios – cuestionados en la Justicia hoy – de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad, que lo mencionaban en un presunto entramado de corrupción.

El chubasco político pasó. Y “Lule” sigue hoy siendo un interlocutor con dirigentes. A él, claro, se le sumó el ministro del Interior, Diego Santilli, quien tomó las riendas de la interlocución con los mandatarios provinciales y, quien, a la vez, conoce a los Menem desde hace largos años cuando comenzaba su carrera en los noventa y su padre Hugo era presidente del club de los amores del clan Menem: River Plate.

“Lule no se va, sigue más firme que nunca”, repetía en las horas más complicadas, repleta de rumores de salida, su primo segundo, el titular de Diputados, Martín Menem a sus interlocutores. Muchos no le creían en ese entonces.

A la mesa política se le suma otro dato que el año pasado pasó por debajo del radar: a mesas del escándalo de los audios, “Lule” estuvo sentado al lado de Karina Milei y de Sebastián Pareja, diputado y titular de La Libertad Avanza bonaerense, en el cierre de las dos listas, la de septiembre y la de octubre.

Por ello, aunque ya es una verdad de Perogrullo, Karina sigue siendo, y será, la pieza clave para el presidente en sus movimientos. Sin descuidar su vínculo - y los artefactos políticos que maneja – Santiago Caputo. Por ello en estas horas se define quién será el reemplazante de Mariano Cúneo Libarona. Ya hay una certeza: no será el senador provincial, Guillermo Montenegro, a quien la secretaria General de la Presidencia le bajó el pulgar por mantener un buen vínculo con Santiago Caputo.

¿Será por eso que hubo sectores del oficialismo que quisieron instalar que iba a ser Montenegro el reemplazante de Cúneo Libarona?

El exintendente de Mar del Plata no esperaba nada: este año tiene planeado comenzar a recorrer la Provincia nuevamente. Su historia política y judicial siempre lo enmarcaron como un dialoguista. Jugó fuerte en septiembre del año pasado – su sección electoral, la Quinta, fue una de las dos que pudo ganar LLA ante la debacle en manos del PJ -, y se mantuvo al margen de las disputas internas de los libertarios. Todo lo que pudo.

Con todo, en estas horas en Casa Rosada había expectativa por el futuro del área judicial que históricamente controló Santiago Caputo. En particular, el abogado y apoderado de LLA, Santiago Viola, viene negando un ofrecimiento para entrar allí. Y en Balcarce 50 afirman que no corre peligro el viceministro de Justicia, el caputista Sebastián Amerio. Lo que se define en estas horas es el 1.

Paralelamente, en la Ciudad también se disputa poder. Tras dos semanas donde en Casa Rosada intercambiaban elogios con críticas, en algunos casos feroces, con Patricia Bullrich, la “jefe porteña”, la titular de LLA en CABA, Pilar Ramírez, blanqueó el diseño político con una escuela de dirigentes que se pondrá en funcionamiento en estos días y más de 60 proyectos para los vecinos de la Ciudad con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ambos movimientos sin Bullrich.

Y luego, una jugada más: la incorporación de la legisladora Sandra Rey, quien ingresó de la mano del exlibertario Oscar Zago, a la tropa de LLA con una foto con Karina incluida.

En diciembre, Rey había sido incorporada al bloque larretista junto a Edgardo Alifraco (ambos entraron por el MID). El acuerdo fue, claro, a través de Zago, quien jura ante sus íntimos: “me re cagó”. Otros desconfían de su llanto.

Con todo, el bullrichismo miró desde lejos el avance de Karina. En definitiva, la jefa del bloque libertario en el Senado repite que no es su sueño ser la candidata a jefa de Gobierno en 2027.