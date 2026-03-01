Paro nacional docente contra Milei y arranque de clases frenado para Kicillof

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y otros gremios realizarán mañana un paro nacional docente de 24 horas que afectará la vuelta a las aulas en unas 15 provincias, incluida Buenos Aires. Los trabajadores reclaman una convocatoria “urgente” a la paritaria nacional, aumento salarial “que recupere el poder adquisitivo y sea mayor a la inflación” y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente”. En el caso del Será la primera huelga de maestros que enfrentará el gobierno de Axel Kicillof en un inicio de clases.

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, expuso esta semana en la Cámara de Diputados sobre el brutal ajuste que viven los docentes. “El gobierno de Javier Milei viene por la educación pública en la Argentina, lo han dicho en todos los idiomas. Han arrasado con las paritarias docentes. Estamos en una situación en la que, en los próximos años, no va a haber maestros y profesores”, denunció.

Alesso confirmó: “Por eso hacemos un paro nacional, con los sindicatos docentes peleando en la calle. Porque no sólo no va a haber presupuesto para la universidad, están destruyendo los salarios de todos los docentes”. Sobre la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente, Alesso recordó que existe una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a convocar a los sindicatos. Hasta el momento no se cumplió. La titular de Ctera informó que los docentes movilizarán, a partir del mediodía del lunes, desde el Cabildo al Congreso de la Nación.

Al paro de mañana lo promueven además los sindicatos docentes de la CGT: la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). En un comunicado, la central obrera denunció que “la educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial. El titular de UDA, Sergio Romero, que además está a cargo del área de Políticas Educativas de la central obrera, dijo que “los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”. También ratificaron su adhesión al cese de actividades el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Dolor de cabeza para el gobernador. El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) había rechazado días atrás la propuesta salarial de un incremento del 3% que les había acercado el gobierno bonaerense, por considerarla insuficiente. La FEB es el segundo sindicato más importante detrás de Suteba y es la primera vez, desde que Kicillof asumió la gobernación, que los docentes no empiezan un ciclo lectivo.

El gobierno provincial informó que, para tratar de resolver el problema paritario, convocó a los docentes y estatales a una nueva reunión el próximo miércoles a las 11. La titular de la FEB, Liliana Olivera, aseguró que la propuesta de suba “no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo en el sector”. Olivera informó que un maestro de grado que recién se inicia, con esta propuesta, percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de $22.188.