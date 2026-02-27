Ley de "dos chetos", el iglú de Juez y la canción de Queen de Bullrich: "perlas" de un larga jornada en el Senado

La sesión en el Senado en la que se aprobaron la reforma de la Ley de Glaciares y el acuerdo UE-Mercosur y el coro de repercusiones dejaron varias "perlas" que aportarob al clima legislativo.

Agustín Coto y la antigua ley "palermitana"

El senador de La Libertad Avanza Agustín Coto apeló a la mordacidad para referirse a la Ley de Glaciares hasta ahora vigente, que tiene 16 años.

Se sancionó con un "presupuesto redactado dentro del frasco de empanadas en el barrio de Palermo por dos chetos", dijo.

Luis Juez y el "iglú" de los K

El legislador cordobés, recientemente ingresado al espacio libertario, criticó al kirchnerismo porque en 2010, cuando se discutió la Ley actual, desde ese espacio habían votado en contra del proyecto.

"Hoy parecería que viven en un iglú en el medio de un glaciar, rodeados de pingüinos", sostuvo, al ver al mismo espacio defendiendo el proyecto antiguo.

Bullrich celebró con el superhit de Queen

Luego de la aprobación en el Senado de la ley de acuerdo UE.Mercosur, y el rápido decreto del presidente Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich resaltó que Argentina se convirtió en el primer país en promulgarla en la región. La mención aludía al parecer a que horas antes la Cámara de Representantes de Uruguay le había dado el visto bueno al acuerdo con apenas dos oposiciones.

· "We are the champions", posteó la senadora en su cuenta de X, minutos después de que Milei estapara su firma en el documento.

Bullrich utilizó el mensaje que compartió el canciller Pablo Quirno para realizar su publicación y destacar así que Argentina era pionera en rubricar el acuerdo firmado en Paraguay el 17 de enero