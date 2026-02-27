viernes 27 de febrero de 2026
POLITICA
Cierre de las extraordinarias

El Gobierno enfrenta una sesión clave en el Senado por la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil

En la jornada convocada para este viernes a las 11, el oficialismo buscará sostener los apoyos alcanzados en Diputados. Los gremios se movilizarán en rechazo de la reforma laboral.

La Libertad Avanza (LLA) buscará aprobar la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil este viernes en el Senado
La Libertad Avanza (LLA) buscará aprobar la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil este viernes en el Senado | X (@PatoBullrich)

El Senado pondrá fin este viernes al período de sesiones extraordinarias con una jornada marcada por un debate clave para el oficialismo. La Cámara Alta tratará la aprobación definitiva de la reforma laboral y las modificaciones al Régimen Penal Juvenil, que contemplan reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La sesión comenzará a las 11 y el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para sancionar definitivamente ambas iniciativas. La reforma laboral ya había obtenido media sanción en el Senado en febrero, con 42 votos a favor y 30 en contra. Por su parte, el proyecto sobre el Régimen Penal Juvenil fue aprobado en Diputados hace dos semanas, con 149 votos afirmativos y 100 negativos.

En desarrollo...

