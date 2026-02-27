Contra "los ecologistas embanderados en un falso lema noble", Milei celebró la Ley de Glaciares

Con un comunicado formal que lleva incluye la firma del presidente Javier Milei la Casa Rosada celebró en la noche del jueves que el Senado haya aprobado los cambios en la Ley de Glaciares para facilitar la actividad minera.

En el texto publicado por la Oficina del Presidente Milei pidió a los Diputados que traten el tema con responsabilidad y dijo que "la era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble está llegando a su fin".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"3-0" había sido la primera reacción del mandatario luego de una sesión en la que también fueron votados el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.

En desarrollo...

LT