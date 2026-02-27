viernes 27 de febrero de 2026
POLITICA
Aprobada en el Senado

Contra "los ecologistas embanderados en un falso lema noble", Milei celebró la Ley de Glaciares

El presidente sostuvo que la ley salda un "reclamo histórico" de las provincias mineras. Y festejó con un "3-0" al sumar la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.

Javier Milei en el Consejo de la Paz 19022026
Javier Milei, asiste a la reunión inaugural de la "Junta de la Paz" | AFP

Con un comunicado formal que lleva incluye la firma del presidente Javier Milei la Casa Rosada celebró en la noche del jueves que el Senado haya aprobado los cambios en la Ley de Glaciares para facilitar la actividad minera.

Oficina del Presidente - Glaciares

En el texto publicado por la Oficina del Presidente Milei pidió a los Diputados que traten el tema con responsabilidad y dijo que "la era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble está llegando a su fin".

"3-0" había sido la primera reacción del mandatario luego de una sesión en la que también fueron votados el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.

