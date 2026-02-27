Reforma de la Ley de Glaciares: uno por uno, cómo votaron los senadores

El Senado otorgó este jueves media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares, uno de los proyectos estratégicos para el gobierno de Javier Milei. La iniciativa fue aprobada en general con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, tras un debate atravesado por fuertes diferencias políticas y ambientales. Ahora el texto será girado a la Cámara de Diputados.

La propuesta apunta a modificar la norma vigente desde 2010, que fija presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. El cambio central redefine el concepto de “zona periglaciar”, y lo limita a áreas con hielo permanente o con funciones hídricas comprobadas, lo que reduciría el alcance de territorios actualmente protegidos.

El oficialismo sostiene que la reforma permitirá ordenar competencias y dar mayor previsibilidad a las provincias para el desarrollo de actividades productivas, en especial la minería. El proyecto surgió con respaldo de distritos que integran las mesas del litio y el cobre (Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza) y desde La Libertad Avanza estiman que podría habilitar inversiones superiores a 40.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo, organizaciones ambientalistas advierten que los cambios implicarían un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce. Argumentan que la delimitación del ambiente periglacial podría dejar expuestas zonas sensibles a actividades extractivas, como la minería o la explotación de hidrocarburos.

La votación dejó también diferencias dentro del peronismo. Aunque la mayoría del interbloque anticipó su rechazo, dos senadores justicialistas, Lucía Corpacci y Sergio Uñac, acompañaron la iniciativa. Se sumaron además los peronistas disidentes Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza, del bloque Convicción Federal. La única abstención fue de Julieta Corroza, del monobloque La Neuquinidad.

Votos a favor:

- Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis)

- Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

- Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba)

- Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca)

- Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones)

- Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis)

- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy)

- Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán)

- Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy)

- Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

- Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

- Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén)

- Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca)

- Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)

- Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes)

- Flavio Sergio Fama (UCR - Catamarca)

- Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro)

- Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe)

- Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco)

- Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones)

- Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta)

- Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba)

- Mariana Juri (UCR - Mendoza)

- Carolina Losada (UCR - Santa Fe)

- Nadia Judith Marquez (La Libertad Avanza - Neuquén)

- Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán)

- María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy)

- Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)

- Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

- Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan)

- María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta)

- Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja)

- Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa)

- Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones)

- Flavia Royón (Primero los Salteños)

- Silvana Lorena Schneider (UCR - Chaco)

- Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza)

- Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan)

- Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes)

- Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes)

Votos en contra:

- Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires)

- Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos)

- Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa)

- Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco)

- José María Carambia (Movere por Santa Cruz)

- Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut)

- Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires)

- Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires)

- Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza)

- Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz)

- María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan)

- María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa)

- María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa)

- Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz)

- Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa)

- Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe)

- Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut)

- Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego)

- María Florencia López (Justicialista - La Rioja)

- Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán)

- Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro)

- José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa)

- Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago)

- José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero)

- Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

- Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja)

- Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis)

- Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro)

- Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut)

- Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba)

- Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago)

Abstenciones:

- Julieta Corroza (La Neuquinidad)