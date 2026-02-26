jueves 26 de febrero de 2026
Protesta de Greenpeace en el Congreso: detienen a ambientalistas y agreden a periodistas

El grupo de 12 ambientalistas habían saltado las rejas del Palacio Legislativo para manifestarse en contra de la reforma de la Ley de Glaciares, que se debatirá esta mañana. La Policía también detuvo a un camarógrafo.

12 activistas y un camarógrafo fueron detenidos en el Congreso tras una protesta contra la Ley de Glaciares | X (@EnriqueViale)

Un grupo de 12 activistas de Greenpeace fue detenido en la explanada del Congreso de la Nación mientras realizaba una protesta contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo intentará sancionar en el Senado en la sesión de este jueves.

Durante la manifestación, los activistas treparon la reja del Palacio Legislativo y exhibieron un cartel con la consigna: “Senadores: no se caguen en el agua”. Poco después, efectivos de la Policía Federal arrestaron a varios integrantes de la organización.

Durante los incidentes, los efectivos policiales también agredieron a trabajadores de prensa y detuvieron a un camarógrafo.

