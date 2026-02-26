Protesta de Greenpeace en el Congreso: detienen a ambientalistas y agreden a periodistas

Un grupo de 12 activistas de Greenpeace fue detenido en la explanada del Congreso de la Nación mientras realizaba una protesta contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo intentará sancionar en el Senado en la sesión de este jueves.

Durante la manifestación, los activistas treparon la reja del Palacio Legislativo y exhibieron un cartel con la consigna: “Senadores: no se caguen en el agua”. Poco después, efectivos de la Policía Federal arrestaron a varios integrantes de la organización.

Durante los incidentes, los efectivos policiales también agredieron a trabajadores de prensa y detuvieron a un camarógrafo.

