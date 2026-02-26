En “QR!” analizaron la represión en las inmediaciones del Congreso: “Se naturaliza que un periodista salga a trabajar con miedo”

El equipo periodístico del programa "QR!", que se emite por Canal E, analizó este jueves el clima político tras la media sanción que el Gobierno consiguió para la reforma de la ley de glaciares, en una jornada marcada por protestas, represión policial y fuertes cuestionamientos al accionar de las fuerzas de seguridad.

El conductor Pablo Caruso vinculó directamente los incidentes con la discusión parlamentaria y sostuvo que la protesta ambiental logró instalar un debate que, según afirmó, había quedado relegado en gran parte del sistema mediático.

Facundo Tedeschini, trabajador de medios, agredido en el Congreso

“Estamos hablando de una acción de Greenpeace en las escalinatas del Congreso y de la represión policial. Las imágenes son elocuentes”, señaló Caruso al aire, en referencia a la detención del camarógrafo Facundo Tedeschini, de A24, durante la cobertura de la manifestación.

Protesta, represión y debate político

Durante el análisis, Caruso destacó que una acción protagonizada por pocos activistas logró colocar el tema ambiental en el centro de la agenda pública el mismo día de la votación legislativa. Para el conductor, se trató de un ejemplo de “imaginación política” capaz de romper barreras comunicacionales sin necesidad de movilizaciones masivas.

El episodio generó especial polémica luego de que el camarógrafo fuera reducido por agentes policiales mientras registraba la detención de manifestantes. Según se explicó en el programa, el hecho derivó en la apertura de un sumario interno tras la intervención del Ministerio de Seguridad.

Reforma de la Ley de Glaciares: abogado ambientalista advierte que el proyecto de Milei “pone en riesgo las reservas de agua del país"

El economista y especialista en política económica Hernán Letcher cuestionó la rapidez con la que el oficialismo impulsa determinadas votaciones legislativas, al considerar que esa dinámica dificulta la organización social y el debate público.

A su vez, el periodista Martín Granovsky planteó que los episodios represivos no responden a desbordes aislados sino a decisiones políticas: “Los policías no se desbordan; cumplen órdenes”, afirmó durante el intercambio.

El testimonio del camarógrafo agredido

Uno de los momentos más impactantes del debate llegó con el relato del propio Tedeschini, quien describió el riesgo creciente que enfrentan los trabajadores de prensa durante coberturas de protestas sociales.

“No estamos en Gaza ni en Ucrania. Es una protesta constitucional y uno sale a trabajar con miedo”, expresó el camarógrafo, generando un fuerte intercambio en el estudio sobre los límites del accionar policial y la seguridad de periodistas en la vía pública.

Protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares

Para los panelistas, lo ocurrido refleja un clima político más amplio, atravesado por la polarización, la disputa por el relato público y el costo político de las políticas de seguridad en contextos de protesta.

El análisis concluyó con una advertencia compartida por los participantes: la normalización de la violencia en coberturas periodísticas podría marcar un punto de inflexión en la relación entre política, medios y protesta social en la Argentina.

