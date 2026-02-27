Enfrentamientos entre militantes de izquierda y la Policía en el Obelisco y corte en la Panamericana

Manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes las avenidas 9 de Julio y Corrientes a la altura del Obelisco y la situación generó tensión y caos en la zona.



La protesta se da en el marco de la jornada en la cual se tratará en el Senado la Reforma Laboral y la misma desencadenó caos en la zona debido a que sorprendió a los automovilistas que circulaban por allí. Momentos después, arribaron al lugar efectivos de la Policía.

CORTE EN LA PANAMERICANA

Los trabajadores de Fate cortaban este viernes la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de San Fernando. El corte es a la altura de la avenida Uruguay mano hacia la Ciudad de Buenos Aires y esta situación se da en el marco de la jornada en la que se tratará la reforma laboral en el Senado.

En el lugar se encontraba personal de la Gendarmería.

El Gobierno enfrenta una sesión clave en el Senado por la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil

El Senado pondrá fin este viernes al período de sesiones extraordinarias con una jornada marcada por un debate clave para el oficialismo. La Cámara Alta tratará la aprobación definitiva de la reforma laboral y las modificaciones al Régimen Penal Juvenil, que contemplan reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La sesión comenzará a las 11 y el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para sancionar definitivamente ambas iniciativas. La reforma laboral ya había obtenido media sanción en el Senado en febrero, con 42 votos a favor y 30 en contra. Por su parte, el proyecto sobre el Régimen Penal Juvenil fue aprobado en Diputados hace dos semanas, con 149 votos afirmativos y 100 negativos.