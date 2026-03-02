El presidente Javier Milei inauguró este domingo las sesiones ordinarias número 144 del Congreso de la Nación con un discurso que, lejos de estar en línea con la promesa realizada durante la campaña para las elecciones legislativas de 2025, en la que aseguró no confrontar ni lanzar insultos hacia sus opositores, volvió a estar marcado por la confrontación y los agravios.

Con un discurso que incluyó más de 20 insultos distintos, y quizás con el pensamiento ya puesto en las elecciones de 2027, el mandatario dejó muy en claro que este año, con una composición legislativa que lo favorece, estará cargado de belicosidad, acusaciones y chicanas para todo el arco opositor.

"Kukas, me encanta domarlos, me encanta verlos llorar": las frases más enardecidas de Milei en el Congreso

Pese a remarcar en numerosas ocasiones los “éxitos” de su gestión y que TMAP (“todo marcha acorde al plan”, por la famosa frase del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo), al Presidente se lo notó enojado y confrontativo. En ese aspecto, varios dirigentes opositores señalaron el estado de alteración presidencial.

El primero en pronunciarse fue Juan Grabois. Antes de que comenzara la intervención de Javier Milei, el dirigente publicó en su cuenta de X: “Esperando al reptil”, junto a la imagen de un cuaderno con la inscripción: “$Líbranos del mal”.

Al concluir el mensaje presidencial, el diputado de Fuerza Patria (FP) volvió a expresarse en la misma red social y calificó al Presidente de “cobarde”: “Es de una atroz cobardía, siendo presidente, rodeado de custodios y con el único micrófono habilitado en el recinto, insultar a un rival sin posibilidad de defensa”. Luego añadió: “Caso clásico de abuso de poder. Mientras más violentito se pone, más se nota que se le está acabando la nafta”.

Cruces con la izquierda: “gatito mimoso” vs. “chilindrina troska”

Uno de los cruces más esperados —y con mayor repercusión— se produjo entre el mandatario y la diputada del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman. A poco más de dos años del recordado apodo que la abogada le colocó al mandatario (“Gatito Mimoso”), este año Milei le gritó “Chilindrina troska”, mientras la legisladora le recordaba el caso Kueider.

“Estuvo dos años y medio pensando cómo responderme y sólo se le ocurrió esta pavada”, escribió Bregman en X tras el intercambio.

La diputada también recordó que José Luis Espert la llamaba “Copito de Nieve” y sostuvo: “Les va bárbaro a estos machitos cuando se agrandan”.

Gritos, aliados en primera fila y un Congreso que se convirtió en una tribuna: lo que no se vio de la Asamblea Legislativa 2026

En otro mensaje, Bregman contrastó el trato actual del Presidente para con los legisladores con el de etapas previas: “Antes les decía ratas, ahora le agradece a diputados y senadores”, señaló.

Desde el mismo espacio político, el diputado Nicolás del Caño cuestionó el discurso presidencial. En primer término, afirmó que “Milei grita porque sabe que lo único que crece son los cierres de empresas, los despidos, el robo al salario y las jubilaciones”, y añadió: “Tiene que truchar los datos de inflación para ocultar la realidad que sufren las mayorías. La oposición social a su gobierno hambreador crece día a día”.

En otra publicación, Del Caño sostuvo que al Presidente “no le gustó que le digamos que los salarios son una miseria, que le robó a los jubilados y a las personas con discapacidad, que cierran pequeñas empresas y comercios, que miles pierden sus puestos de trabajo”, y concluyó: “El país que relata solo está en su cabeza y en la de sus fanáticos”.

Javier Milei agasajó en Olivos a senadores y diputados de La Libertad Avanza con una cena, tras la apertura de sesiones ordinarias

Reacciones del peronismo tras la apertura de sesiones ordinarias

El jefe del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, dialogó este lunes con Radio con Vos y consideró que Javier Milei “hizo un verdadero papelón y un bochorno” durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Martínez agregó que “le dio vergüenza a los 47 millones de argentinos. Cuando uno ve al Presidente sacado, con esta actitud, cuesta pensar que esta persona tenga el temple, la moderación y la ubicuidad necesaria para ejercer la más alta responsabilidad de la República Argentina”.

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, también cuestionó la intervención del jefe de Estado: “Lamentable lo sucedido en la Asamblea Legislativa. Los gritos, las chicanas y burlas dan vergüenza ajena, pero lo más importante es que no son al azar: hay una intencionalidad de desprestigiar al Congreso convirtiéndolo en un circo patético”.

Milei anunció reformas para el resto de su gestión: Código Civil, Código Comercial y esquema impositivo

En la misma línea, sostuvo: “El gobierno elige el relato y la confrontación para tapar la crisis que está golpeando a la amplia mayoría de los argentinos”.

Desde Chubut, el diputado Juan Pablo Luque se refirió a las palabras de Javier Milei sobre la modificación de la Ley de Glaciares y reclamó que “el gobernador Ignacio Torres accione contra los dichos del presidente Javier Milei sobre nuestra cordillera”. Luego añadió: “Merece el repudio completo del arco político de la provincia del Chubut”.

Luque acompañó su mensaje con un fragmento del discurso presidencial en el que el mandatario afirmó que “la minería se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo”.

Javier Milei acelera el plan de relocalización del Conurbano con el RIGI como herramienta y la energía y minería como ordenadores

Cuestionamientos por inflación, consumo y crisis económica

El diputado nacional del FP Itai Hagman criticó la metodología utilizada por el Presidente para anualizar la inflación heredada de la gestión de Alberto Fernández. "Volvió con la boludez del 17000%", escribió el economista, y recordó con un video del exministro de Economía de la última dictadura cívico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz, el origen de ese cálculo.

En otro mensaje, planteó: “El mundo probablemente en el momento de mayor convulsión desde el final de la guerra fría. En las puertas de otro conflicto bélico de dimensiones desconocidas. Guerras comerciales y militares. Y nuestro presidente en un brote usando la apertura de sesiones para tirar chicanas, buscar aplausos y curar una autoestima complicada”.

Con anterioridad, Hagman había objetado las afirmaciones del mandatario en materia económica. "‘Mayor consumo presente y futuro’ dice Milei. Caen todos los indicadores de consumo", publicó el diputado junto a un gráfico sobre la evolución del consumo.

El círculo rojo elige el silencio táctico ante la embestida “adoctrinadora” de Milei contra Rocca y Madanes

El legislador porteño Leandro Santoro, exradical y actual integrante de Fuerza Patria, difundió una serie de mensajes críticos sobre la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. “Milei (modo barrabrava) le reclama a la oposición que lo aplaudan y después los insulta! Como no hay pan para nadie le da circo a su banda de exaltados”, escribió, y advirtió: “Semejante violencia nunca es gratis”.

En otra publicación, se refirió al estado “emocional” del Presidente: “Que esté así de loco, violento y exaltado, solo significa que no tiene nada bueno para mostrar. Está inseguro, nervioso y sin control de las cosas”.

Luego agregó: “No es el discurso de un ganador ni de un tipo seguro de sí mismo. Destila violencia, inmadurez y fracaso”.

Javier Milei sacudió al fútbol argentino: tildó de trágica a la gestión de Chiqui Tapia y presionó para el arribo de las SAD

La Coalición Cívica calificó el discurso de Javier Milei de “circo romano”

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también expresó cuestionamientos al discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. En un primer mensaje lo definió como “muy ordinaria” y luego detalló: “Todas generalidades y anuncios grandilocuentes y megalómanos. Ni un anuncio concreto”.

Más adelante sostuvo: “Más que una apertura institucional, hablando de Roma, montó su propio circo romano. Espectáculo, gritos y brutalidad comunicativa. A lo Calígula. Hizo del Congreso un ring para la vulgaridad y la incivilidad”.

Finalmente concluyó: Nos dice que su agenda para la Argentina es una reestructuración moral, pero es en base a sus fantasiosas ideas anarcolibertarias. Los Argentinos no somos eso, en la mayoría de nosotros anhidan [sic] otros sentimientos y valores. La moral del más fuerte es una estupidez”.

"Todo en el Estado": la historia detrás de la frase de Benito Mussolini que Milei usó contra el kirchnerismo

Desde el mismo espacio político, la exdiputada Paula Oliveto también se manifestó y planteó: “¿Alguien cree que a los gritos e insultando se tapa la crisis que se vive en los hogares argentinos?”.

Oliveto añadió: ¿Qué anuncio hubo para la clase media? ¿O en materia de salud, empleo y educación? ¿Por qué el gobierno no denunció a Massa si en las SIRA hubo corrupción? ¿Por qué no le sacaron la cuota sindical a los gremios tal como se prometió?”, y remató: “Muchas preguntas, pocas respuestas”.

