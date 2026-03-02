Más de 20 insultos diferentes y el anuncio de una nueva "arquitectura institucional": el discurso de Javier Milei en el Congreso

Javier Milei inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias y dejó en claro que 2026 será un año de confrontación directa. Habló de la herencia, hizo un repaso por su gestión y subrayó su ambición reformista. Sin embargo, lo que más se destacó de su discurso, que duró casi dos horas, fueron los recurrentes insultos a la oposición. A pesar de la falta de detalles sobre cómo serán las próximas iniciativas legislativas, al presidente se le puede reconocer cierta creatividad para la violencia verbal: en total, utilizó más de 20 formas diferentes para descalificar a sus adversarios.

Ignorantes, ladrones, delincuentes, chorros, fracasados, fascistas, brutos, golpistas, parásitos, cavernícolas, profesionales de la mentira, bestias, delirantes, corruptos, mafias, asesinos y terroristas fueron algunos de los calificativos que usó Milei para hablarles a los legisladores opositores que participaron de la Asamblea Legislativa. También les dijo que “no saben nada”, que “no saben leer” y que “suman con dificultad”. En algunos casos las agresiones fueron dirigidas: a Myriam Bregman la llamó “Chilindrina troska” y, a Juan Grabois, “oligarca disfrazado de pordiosero”.

Para Milei, esto recién empieza

Después de haber conseguido aprobar todas las leyes que pretendía durante el período de sesiones extraordinarias, el presidente se presentó en el Congreso envalentonado. No hubo una sola señal de agradecimiento a los gobernadores que aportaron votos clave. Tampoco hubo guiños hacia el PRO, los radicales con peluca o los nuevos peronistas mileístas que colaboraron en la ampliación del poder parlamentario de La Libertad Avanza.

En lugar de consolidar alianzas o de ampliar su base política, el presidente reafirmó la lógica binaria de la campaña. Tiene sentido: para sostener la narrativa es necesario tener un adversario permanente y bien identificado. Además de apuntar contra los senadores y diputados presentes en el recinto, Milei recordó que en su nueva lista de enemigos están los "empresarios prebendarios".

Apertura de sesiones legislativas ordinarias: Milei, gobernadores y un Gabinete envalentonado, en fotos

Aunque sin mencionar sus nombres, el presidente volvió a la carga contra el CEO de Techint, Paolo Rocca, y contra Javier Madanes Quintanilla, el empresario que cerró la fábrica de neumáticos FATE. "Ustedes son políticos corruptos que les venden favores a empresarios corruptos y se benefician a costa de todos los argentinos. ¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros o la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?", preguntó.

Una de las novedades de este discurso fue la ausencia de la palabra "casta", que no fue mencionada ni una sola vez. Tampoco calificó al Congreso como "nido de ratas" como lo hizo en el pasado. Para avanzar en el camino que se propuso y aunque ahora los haya ninguneado, volverá a necesitar de los aliados.

Cómo fue el discurso de Milei en el Congreso

Milei comenzó su discurso con un diagnóstico del pasado. El presidente se remontó al inicio de su gestión y habló de la “herencia catastrófica” que recibió. Habló de la crisis monetaria, del déficit, la pobreza, la inseguridad y el aislamiento internacional. Luego enumeró sus logros.

Las diferencias entre Milei y Villarruel quedaron otra vez al descubierto: un saludo frío y el desdén de la vice usando el celular

En primer lugar, destacó los resultados del período de sesiones extraordinarias: el presupuesto sin déficit, la ley de inocencia fiscal, la reforma penal juvenil, la reforma laboral, la ratificación del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, los acuerdos con Estados Unidos, la baja del gasto, la reducción de inflación, la desregulación del Estado, el RIGI y los cambios en la política de seguridad.

Milei insistió en los tres pilares que ordenan su modelo: orden fiscal, seguridad y apertura económica. “En nuestra visión existe un claro orden de mérito”, aseguró y explicó que, desde ese punto de vista, en primer lugar aparece “la ética y la moral en base a los valores de Occidente”, en segundo lugar la eficiencia económica y, por último, el utilitarismo político.

La "arquitectura institucional" que anunció Milei

Además de servir para hacer un balance público de gestión, la Asamblea Legislativa suele ser el momento de los grandes anuncios. Sin embargo, en esta oportunidad no hubo mayores precisiones, sino lineamientos generales. Milei subrayó que en 2026 tiene la intención de darle forma a una “arquitectura institucional” que tenga “proyección a 50 años”.

Según contó, instruyó a los Ministerios para que cada uno prepare 10 paquetes de medidas que se presentarán cada mes en el Congreso. “Esto constituirá el año calendario de la reforma: nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, dijo.

Bartolomé Abdala denunció ser víctima de escraches por votar las reformas de Milei en el Congreso

Las iniciativas incluirán, según sostuvo, modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Procesal, al Código Aduanero y al Código Penal. También hizo referencia a una “reforma integral” del esquema impositivo y ratificó su intención de facilitar el desarrollo de los sectores agropecuarios, energéticos y mineros. “La minería se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo”, aseguró.

En materia política, aseguró que su Gobierno pretende una reforma integral del sistema electoral y del financiamiento de los partidos políticos. También hizo mención a la necesidad de volver al Poder Judicial “ágil y eficaz” y al impulso de los juicios por jurado en la Justicia Federal.

Milei sumó otros ejes, aunque formulados sin demasiados detalles técnicos. Anunció el envío de un paquete de leyes para reforzar la protección de los derechos de propiedad y actualizar la normativa de defensa del consumidor y de la competencia. También anticipó nuevos proyectos para “barrer cadenas regulatorias” en distintos sectores de la economía, en línea con la política que impulsa el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado. También dijo que se pretenden cambios en materia educativa, con foco en contenidos básicos y sistemas de evaluación.

Milei anunció reformas para el resto de su gestión: Código Civil, Código Comercial y esquema impositivo

En el plano internacional, ratificó la intención de consolidar el acuerdo comercial con Estados Unidos y avanzar en la integración a nuevos tratados de comercio. El alineamiento con la administración de Donald Trump es una de las banderas libertarias. "Es hora de hacer de esto una política de Estado. Tenemos que crear el siglo de las Américas: Make Americas Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego. Hagamos Argentina y América grandes nuevamente", dijo.

Aunque se esperaba algún comentario al respecto, Milei no hizo mención a dos temas clave del día vinculados a situaciones internacionales: la liberación en Venezuela del gendarme Nahuel Gallo y la situación en Irán.

En materia de defensa y seguridad, prometió continuar con el fortalecimiento y la modernización de las Fuerzas Armadas y habló de un paquete de leyes para mejorar la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia. También adelantó la privatización del sistema de ferrocarriles de carga, la creación de un régimen de derecho de propiedad para innovadores en semillas y la continuidad de la baja de retenciones al agro, condicionada al sostenimiento del superávit fiscal. A eso se sumó la implementación del RIMI, un régimen destinado a fomentar medianas inversiones.

Milei delineó una hoja de ruta amplia y ambiciosa, pero con formulaciones generales y sin detalles operativos. En el terreno de los anuncios, predominó la enumeración de intenciones. Los reclamos de los gobernadores aliados, preocupados por la crisis que atraviesan la mayoría de las provincias, no tuvieron gestos concretos. Los únicos que se llevaron mensajes claros del presidente fueron sus adversarios.

