Los siete gobernadores con peluca que partieron al PJ y le dieron oxígeno al Gobierno

El dispositivo político del Gobierno de Javier Milei tuvo un verano exitoso. Cerró el 2025 con la aprobación del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal. Pero el período de extraordinarias durante febrero, fue todavía aún más rutilante.

Reforma laboral, Acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), Régimen Penal Juvenil, y media sanción a la readecuación de la Ley de Glaciares; una normativa clave e impulsada por las provincias cordilleranas que partió al peronismo en el Senado.

Si bien el oficialismo triplicó el número de legisladores en las dos cámaras, sigue lejos del quórum propio. Es por eso que para la sanción de leyes, se valió de aliados, principalmente de gobernadores (la mayoría de ellos provenientes del PJ) que rompieron con la conducción de Cristina Kirchner, y se ubicaron como socios del Gobierno.

Salta, Catamarca y Tucumán. Además, Misiones, Neuquén y Río Negro. Tambien Jujuy. Los gobernadores de estas provincias se reunieron en el inicio de esta semana para delinear una estrategia legislativa, y reclamar en por más “federalismo”. Una “latiguillo” habitual en las provincias.

Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo. Hugo Passalaqcua, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y Carlos Sadir, mantuvieron un encuentro virtual para sentar posición, en la previa de lo que serían las tres sesiones en el Senado y el discurso del presidente Milei para dar inicio al período ordinario de sesiones este domingo.

Pero cada uno de estos mandatarios sostinene canales abiertos de negociación con la Casa Rosada, por eso en algunas mentes de la Mesa Política se ilusionan con llegar a tener “16 gobernadores” violetas en el 2027. Hoy, no tienen ninguno.

También hizo su aporte el santacruceño Claudio Vidal, quien aportó un diputado clave para el quórum en la reforma laboral. Otros como los radicales y aliados durante el 2025 (Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero) hicieron lo propio.

Es por eso que con el camino pavimentado hacia el 2027 los libertarios se ilusionan con sumar muchísimas provincias. Algunas de ellas ya estan en la mira. CABA con Manuel Adorni de candidato y La Rioja con Martín Menem son números puestos.

Es por eso que en el Gobierno reafirman que son “el único equipo en la cancha”; la idea de “partido único” o “unicato”, al mejor estilo roquista fue reavivado en las últimas semana.

Envalentonado por los triunfos políticos y la dispersión opositora, el oficialismo ya se atreve a pensar en el 2027. Ello, azuza las tensiones en el interior de la Mesa Política, aunque el triunfo apacigua cualquier interna.

Tanto el sector del asesor estrella Santiago Caputo como el de Martín y Lule Menem parecen hoy dispuestos a encontrar formatos, o bien para afilar la estrategia para sumar aliados, o competir mano a mano en cada provincia. En ese marco, Karina Milei activó una reunión de los 24 presidentes de LLA para el lunes, en la sede de la Ciudad.

En ese contexto el Gobierno impulsa una reforma política que incluirá la implementación de la Boleta Unica de Papel (BUP) en todos los distritos y una nueva ley de financmiento de partidos políticos. ¿Le traerá problemas con aliados?

Por ahora, en las provincias señalan que falta mucho para el 2027 y los gobernadores sostienen que no estan en “plan electoral”.

La Mesa Política del Gobierno, tiene en Eduardo “Lule” Menem, el Subsecretario de Gestión Institucional, un puntal central no solo en el armado político, si no también en el diálogo con los mandatarios y la articulación con el Congreso.

Otro vértice de la mesa que está muy activo es el ministro del Interior, Diego Santilli. El “Colo” siempre utiliza su versatilidad y su extensa experiencia en el sistema político para dialogar con todos los mandatarios. Fue una postal clásica de este verano ver al Ministro en el despacho de Martín Menem, para desde allí abrir su telófono y mantener conversaciones fluidas con todos los sectores. Lo mismo que “Lule”.

A Santilli no solo se lo vio en el Congreso, sino que multiplicó reuniones con mandatarios.

A fuerza de negociación y de concesiones de recursos la Casa Rosada ha encontrado la forma de ir fracturando a su principal adversario, el peronismo, y alimentando las inquinas internas, sobre todo con Cristina Kichner.

Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibieron todas las provincias. En especial Catamarca, se le transfirió la empresa Yacimientos Minerales de Agua de Dionisio (YMAD). A Carolina Moisés, quien ahora se referencia en el salteño Sáenz se quedó la con la vicepresidencia del Senado, toda una anomalía tratándose de un bloque “sui generis” y con tan solo tres legisladores.

Quien articuló ese acuerdo, fue la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien se ubicó como principal lugarteniente libertaria en la Cámara alta desafiando a Karina Milei. La respuesta no tardó en llegar: una foto de Manuel Adorni junto con Pilar Ramírez y una carpeta de proyectos para presentar en la Legislatura porteña.

Quien bajó el perfil pero continúa activo en el diálogo con todos los actores de la política, es el asesor Santiago Caputo. Por caso, este viernes recibió a al senador Carlos “Camau” Espínola, mientras se desarrollaba la sesión en el Senado.