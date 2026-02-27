La Fundación Pensar dio a conocer su trabajo estadístico sobre "Verano 2026" y entre los datos que llamaron la atención se contó que cuando los encuestados debieron contestar sobre lo que consideran "mayores problemas del país", el presidente Javier Milei fue más señalando (4%) que el peronismo (3%) y que Cristina Kirchner (3%).

Javier Milei y Cristina Kirchner.

Según destacó la analista Mora Jozami, una de las responsables del trabajo, “la cuestión económica y el costo de vida concentran el núcleo de las preocupaciones. Economía en general, bajos salarios y desempleo encabezan el ranking, muy por encima de temas como inseguridad, corrupción o dirigencia política. La segunda etapa de la gestión encuentra a la ciudadanía menos movilizada por la confrontación política y más atravesada por la experiencia económica cotidiana”.

Esto queda reflejado en los números sobre la pregunta sobre el "principal problema del país", que encabeza, con un 23%, "la economía en general", seguida por los "bajos salarios" (13%) y el desempleo (11%); sin embargo, resultó llamativo que Milei quedara en el sexto lugar, con el 4%, es decir, peor posicionado que "los políticos" (3%), Cristina (3%) y el peronismo (3%), tres blancos frecuentes de la retórica “anticasta” que pregona a diario el mandatario y tanto éxito tuvo entre sus votantes.

Aprobación del Gobierno

Otro dato importante que señala la encuesta es que “la aprobación al gobierno de Javier Milei se mantiene en 51%, sin embargo, "el crédito está depositado más en la expectativa de mejora futura que en la experiencia cotidiana. Son más los que creen que estarán mejor que quienes efectivamente dicen estar mejor que hace un año”. De hecho, el 48% de los entrevistados reconoce que tiene “un estado de ánimo negativo” de cara al futuro, frente al 44% que "siente esperanza".

En ese contexto, se plantea una clara diferencia de opiniones porque un 43% de los encuestados dijo que “el gobierno no tiene la capacidad para solucionar” los problemas frente a un 36% que cree que el gobierno “sabe como resolverlos”, y un 16% más opotimista para el cual “el gobierno está resolviendo los problemas”.

La mirada en el año próximo

El trabajo de la Fundación Pensar también consultó sobre cómo estará la situación económica el año que viene, y los números prácticamente se repitieron, lo que demuestra que las personas ya tienen posturas firmes en estos temas: un 40% afirma que mejor, un 36% peor y un 19% igual.

Donde los porcentajes quedan prácticamente igualados es frente a la pregunta: “lo peor… ya pasó, está pasando o va a pasar”. Un 32% afirma que “ya pasó” frente a un 33% respondió “va a pasar”, con un 28% para el cual “está pasando”.

El tema inflación

La encuesta luego se centra en la inflación, con dos de cada cinco argentinos reconociendo que la inflación sigue bajando, sin embargo, de acuerdo a los expertos, existe un "desfasaje entre la percepción de la capacidad del gobierno para ordenar la economía en general y su eficacia para resolver los problemas personales y familiares". Para resumirlo: "la gestión es evaluada mejor en el plano macroeconómico que en el ‘metro cuadrado’ del hogar”.

Esta dualidad se refleja en la pregunta: “¿Siente que la inflación está bajando?”. El 55% de los entrevistados respondió “no”, y solo un 40% se inclinó por el “sí”.

Un punto clave que señala la encuesta es que muchos argentinos (66% de los consultados) debieron resignar servicios, salidas y bienes de consumo para poder llegar a fin de mes. De hecho, más de la mitad confesó que no le alcanza el sueldo, y ese promedio sube hasta rozar el 60% en personas de 50 a 65 años.

Otro dato a tener en cuenta es que, según los números obtenidos en esta investigación, el principal respaldo al gobierno está entre los jóvenes (especialmente entre los varones) y los sectores de alto nivel socioeconómico.