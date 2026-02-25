Martín Goerling: "Mauricio Macri es el mejor candidato del PRO para presidente en 2027"

El senador Martín Goerling, integrante del interbloque Impulso País en el Senado, se refirió a la crisis de identidad del PRO y la necesidad de una "reconfiguración" del espacio. En ese sentido, aseguró que Mauricio Macri es "el mejor candidato" del partido para las elecciones presidenciales de 2027. "Tiene que tomar la decisión que él considere oportuna, pero tiene que liderar", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Martín Goerling es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad del Salvador. Es un politólogo y político. Actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de Misiones, período 2023-2029. Fue director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá entre 2018 y 2020. A partir de ayer, 24 de febrero, integra el nuevo interbloque Impulso País en el Senado.

Se creó el interbloque Impulso País, donde pareciera que personas de Juntos por el Cambio y del PRO crean un bloque separado del resto del bloque del PRO. Usted había sido candidato en Misiones muy cerca de Patricia Bullrich. Entonces se le genera una situación un poco incómoda, porque la gente en su provincia lo asocia a Patricia Bullrich y al Gobierno, y usted que es de la oposición. ¿Qué significa el interbloque Impulso País y cómo está viviendo esta situación?

Nosotros decidimos generar un interbloque justamente para unir la composición del Senado, que está muy fragmentada. Si partimos de la base de que La Libertad Avanza tiene 21, ahora con Luis Juez que se pasó, 22 senadores, necesita llegar a 37 para tener quórum y tener manejo del Senado. Ahí hay un montón de senadores, dentro de los cuales estuvo el PRO siempre acompañando al Gobierno y buscando esas mayorías. A partir de la nueva conformación se fragmentó aún más, porque quedaron monobloques. En la dinámica interna del Senado, se hace complejo operar o trabajar de esa manera.

Entonces, un interbloque ordena un poquito a los que queremos trabajar en apoyo a las reformas que necesita la Argentina, que está impulsando el Gobierno, pero manteniendo nuestra identidad. En Diputados hicieron lo mismo, el PRO también integra un interbloque con otros diputados, que te da para el mayor o mejor manejo de la diaria del Senado, y a partir de ahí poder plantear temas también que nos involucran a nosotros.

¿Qué tienen en común los integrantes de Impulso País?

Los integrantes son Beatriz Ávila, de Tucumán, la senadora que estaba en el frente nuestro hasta el año pasado; (Carlos) Camau Espínola, de Corrientes; Edith Terenzi, de Chubut, que trabaja con el gobernador (Nacho) Torres, que es del PRO; y Alejandra Vigo, de Córdoba, que venía trabajando con Camau Espínola; y las dos senadoras del PRO de Chubut, Andrea Cristina y Victoria Huala.

¿Es el PRO más qué?

Es el PRO más un grupo de senadores que venimos trabajando hace dos años en apoyo de las políticas del Gobierno, en su mayoría, no todas, porque también el PRO se ha opuesto, como durante el intento de noambrar a (Ariel) Lijo en la Corte, y otras cuestiones. Con la reforma laboral nos opusimos o propusimos otros cambios en el aporte sindical o en el famoso artículo 44. Nosotros manifestamos nuestra contra en el recinto.

Vamos a trabajar como hicimos desde el primer día, buscando los consensos para apoyar lo que creemos que hay que hacerlo y también oponiéndonos cuando hay que oponerse. Este grupo lo que viene a hacer es tratar de buscar consensos. En el Senado no es fácil buscar esos consensos. Yo creo que también se está logrando algo histórico desde la vuelta a la democracia que es que el kirchnerismo, el peronismo, no controla la Cámara. Es la primera vez que no tiene autoridades designadas por ellos mismos. Entonces hay un proceso de cambio también ahí.

Yo creo que el Senado siempre fue un gran impedimento para las reformas de la Argentina. Cuando había mayorías en Diputados, siempre el Senado era dominado por ese peronismo que impedía esas reformas. Ahora por fin se logró una reforma que les puede gustar a algunos, a otros no, más o menos, como todo, que es discutible, pero se logró avanzar. Vamos a escuchar ahora el primero de marzo qué propone el Presidente. Según dijo, va a enviar muchas leyes reformistas. Las estudiaremos y, como hicimos desde el principio, acompañaremos lo que consideramos y lo que no, nos opondremos.

Hay mucha gente que, como parte del PRO, está de acuerdo en algunos lineamientos generales del gobierno, pero no le gustan otros y no le gustan las formas de Milei. ¿Cómo se puede representar ese no peronismo, no kirchnerista? ¿Cómo se reconstruye hacia 2027?

Creo que ese es el desafío que tiene el PRO de acá en adelante para 2027: reconstruir su identidad, reconstruir sus valores, salir a trabajar desde lo que supimos ser y pensar en el futuro. Yo claramente creo que el partido necesita una reconfiguración, una regeneración. Hay mucha dirigencia en todo el país que se quiere quedar en el PRO y que no se siente por ahí cómoda o identificada con ser parte de un gobierno de Javier Milei, que quiere lo propio. Y hay una gran mayoría de gente que nos acompañó muchos años que hoy apoya al gobierno de Milei, pero va a buscar otra situación.

Hoy el presidente Milei está solo en la cancha, no hay oposición. Vemos un peronismo totalmente fragmentado, con un centro derecha acompañando sus políticas, entonces es lógico que el electorado nos identifique ahí. Ahora, nosotros tenemos que salir a marcar lo que pensamos también de acá en adelante. Esa construcción yo creo que es la que se viene ahora en adelante y creo que hay mucha fuerza para hacerlo. En mi provincia hay mucha gente del PRO que está esperando esa decisión sobre el rumbo hacia donde vamos a ir. Para no hablar siempre de la Capital, en La Pampa el PRO tiene seis diputados provinciales de 20, tiene intendentes, tiene concejales, tiene mucha dirigencia que decidieron quedarse, porque el proceso de cambiarse de partido ya pasó. Se fueron los que se querían ir a La Libertad Avanza, que es sano para nuestra democracia también que haya otra opción que no sea únicamente la de Milei.

Macri reapareció, y el PRO jugó fuerte para diferenciarse y cambiar la reforma laboral

Y en ese sentido, ¿cuál es el papel de Mauricio Macri?

Mauricio es claramente hoy el presidente de nuestro partido y el líder de nuestro espacio. Yo creo que Mauricio tiene que tomar la decisión que él considere oportuna, pero tiene que liderar: o liderar al frente o liderar equipos para que el PRO regenere y busque nuevos liderazgos. Yo creo que el papel de él es clave en esta etapa que se viene. Para mí es fundamental por su experiencia, su liderazgo, su peso específico. Cada vez que habla Mauricio pasa algo en la Argentina, en la política argentina. Así que yo creo que esa discusión la vamos a dar ahora la semana de marzo, en un encuentro de todo el PRO de todo el país, y ahí vamos a esperar alguna definición, pero yo en lo personal creo que Mauricio tiene que liderar el proceso, siendo él o acompañando a quien nos represente en este camino.

Entiendo que liderando este proceso, siendo él o acompañando a quien nos represente, implica siendo él candidato a presidente o acompañando a un candidato a presidente del PRO. Traducirlo: ¿es eso?

Exactamente.

¿Qué prefiere? ¿Que él fuera el candidato o que acompañara a otro?

Y a mí me encantaría un segundo tiempo de Mauricio. Mauricio Macri es el mejor candidato del PRO para presidente en 2027.

¿Y si él no fuera, quién podría representar? ¿Hay una figura alternativa?

Hoy no hay ni una figura que resalte por sí sola, pero el PRO tiene tres gobernadores, que están peleando en sus distritos y están administrando, y tiene intendentes por todo el país.

Los tres gobernadores pueden ser reelectos y son jóvenes.

Exacto.

No parecería muy lógico para cada uno de ellos arriesgar algo seguro, muy seguro, como podría ser la reelección...

Pero también el PRO puede ser una construcción a más largo plazo. Yo no creo solo en el corto plazo de un 2027, que se nos va la vida si no podemos presentar un candidato competitivo y ganar, pero podemos seguir presentando nuestras ideas a la sociedad y las coyunturas políticas cambian. Hoy la vocación al voto es una y puede cambiar más en Argentina y en la política, como estamos viviendo hoy con la velocidad de cambio que hay.

Entonces, yo creo que tenemos que mantenernos firmes, mantenernos en nuestras convicciones, mantener lo que pensamos, con nuestra dirigencia formada, sobre todo que la estamos formando. La Fundación Pensar está haciendo un gran trabajo con María Eugenia Vidal, capacitando a jóvenes sub 40 en todo el país. Me parece que ese es el capital que tiene el PRO, que tiene mucha gente sub-40 en todo el país que ha sido funcionario, que ha trabajado en la función pública y que adquirió experiencia. Eso es un activo muy importante para la política y para la gestión pública. Por ahí no será en 2027, será en 2031, pero el PRO tiene que construir eso.

Jaime Durán Barba le dijo a Macri en 2011 que no tenía que presentarse como candidato a presidente y perder. Lula antes de ser presidente había perdido varias elecciones y, sin embargo, logró ser presidente. Ahora ya va por la tercera vez y no sabemos si no puede tener una cuarta. Si 2027 no fuera para ganar, pero fuera un puente hacia 2031, ¿sería bueno que Mauricio Macri fuera candidato a presidente, aunque fuera para perder, pero para aumentar las posibilidades del PRO frente a 2031?

Lo vuelvo a decir, en lo personal creo que es una opción.

No me parece que haya otro candidato del PRO que pueda tener más votos que Mauricio Macri. La pregunta es, aunque fuera para perder, pero sí para aumentar la cantidad de votos, ¿sería ideal que él fuera?

Y podría ser una opción, pero hay que ver también con qué ley electoral llegamos, que no es un dato menor. Hoy las PASO están vigentes, se han suspendido nada más que en la elección legislativa anterior. Si hay PASO es una opción, es un escenario. Si se eliminan las PASO es otro, porque si se eliminan las PASO también se puede dar un escenario como vivimos en el 2002, que hubo cinco candidatos, ninguno llegó y (Carlos) Menem se tuvo que bajar. Entonces cualquier elección hoy de 15 o 20 puntos, en un escenario fragmentado, como yo creo que vamos a llegar, también es otra opción. Por eso primero hay que ver con qué reglas llegamos y a partir de ahí ver qué definición hay que tomar. Lo que no podemos dejar de hacer es trabajar en la reconstrucción de nuestro partido. Eso lo tengo claro.

