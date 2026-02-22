Macri reapareció, y el PRO jugó fuerte para diferenciarse y cambiar la “modernización”

“Si no hacen cambios, así no sale”. El mensaje del jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, a La Libertad Avanza fue transparente: tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, que incluyó el voto negativo de las senadoras amarillas Victoria Huala (La Pampa) y Adriana Cristina (Chubut) del artículo 44 sobre licencias médicas, Mauricio Macri y su tropa parlamentaria marcaron diferencias.

La férrea posición generó que finalmente el oficialismo decida dar de baja la idea de reglamentar la ley o modificar el texto que había llegado del Senado. Rápido de reflejos, Ritondo tuiteó que el Gobierno debía eliminar ese artículo, cuando ya era casi un hecho.

En la sesión de los 12 integrantes del bloque PRO sorprendió la llegada tarde, pasadas las 14.20, de Fernando de Andreis, flamante secretario general del partido y diputado muy cercano al expresidente. Si bien en el oficialismo había logrado el quórum con un diputado santacruceño que responde al gobernador Claudio Vidal (que curiosamente hizo oponer a la reforma a sus dos senadores), sorprendió en las filas libertarias que no haya bajado al recinto en tiempo y forma. En el partido amarillo lo minimizaron y lo atribuyeron a la lentitud que suele imprimirle a su vida pública De Andreis. “Los votos ya estaban”, explicaron en la bancada. De todas formas, el diputado votó a favor y hasta difundió su discurso donde elogia la reforma. Con todo, se espera que este año el PRO acompañe, pero marque diferencias cada vez que pueda. Esta reforma fue un botón de muestra. La idea que barajan Macri y sus colaboradores es que se intente fortalecer el partido, siempre colaborativo, pero con críticas a determinadas políticas y puntos claves.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De eso hablará el expresidente cuando se presente el mes que viene en Puerto Madryn, tal como anticipó PERFIL a comienzos de mes de manera exclusiva, y haga su primera aparición pública.

Como aperitivo, esta semana se difundieron imágenes del líder del PRO comprando en un supermercado Disco de Palermo. Selfies, risas y un changuito a medio llenar inundaron las redes sociales.

Es que el expresidente, tras la separación de Juliana Awada a fin de año, dejó la casona de Acassuso y se fue a vivir a un departamento en Palermo como flamante soltero.

Las especulaciones sobre su futuro político volvieron a crecer: ¿quiere ser candidato a presidente en 2027? En su entorno lo siguen descartando. Pero agregan un dato clave: lo que desea Macri es ungir un buen candidato a presidente del PRO, que no necesariamente sea un “outsider”, pero que pueda “aportar valor” a la política, según lo define el propio expresidente.

Bajo ese mandato comenzarán a moverse en el partido desde la vicepresidenta Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, pasando por el presidente de la Asamblea, el diputado Martín Yeza.

A ellos se les suma el armado técnico-político que viene construyendo María Eugenia Vidal, ya dedicada al sector privado, con la Fundación Pensar que preside. Con la ayuda del secretario de Justicia porteño, Francisco Quintana, este año sumará entre 80 y 100 graduados de los cursos que anima la fundación junto con tres prestigiosas universidades como Di Tella, la Universidad Católica y San Andrés para la formación de jóvenes sub 40.

A Macri le gusta este programa en particular: cree que de allí podrían surgir los futuros dirigentes amarillos que renueven el PRO y le den una nueva perspectiva a un partido que, dada la irrupción de La Libertad Avanza, ha sido teñido de violeta su amarillo nítido.