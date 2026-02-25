Jorge Macri inauguró el ciclo lectivo 2026 en una escuela en Barracas

Más de 335 mil alumnos de Nivel Inicial y Primaria comenzaron este lunes el ciclo lectivo 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. El acto oficial se realizó en la nueva Escuela Estación Buenos Aires, en Barracas, donde el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) en todas las escuelas primarias públicas.

Según datos oficiales, iniciaron las clases 84.336 chicos de jardín y preescolar (entre gestión estatal y privada) y 251.338 alumnos de Primaria, acompañados por alrededor de 40 mil docentes. El nivel Secundario comenzará la próxima semana.

Jorge Macri en la apertura del Ciclo Lectivo, Fuente: Gobierno de la Ciudad

La principal novedad pedagógica del año es la extensión del uso de herramientas de IA al nivel primario. La Ciudad ya había incorporado esta tecnología en la escuela secundaria durante 2025 y ahora amplía la política a los primeros años de escolaridad. “Somos la primera Ciudad de Latinoamérica que incorporó la Inteligencia Artificial en el aprendizaje de la secundaria. Y desde hoy también vamos a implementarla en todas las escuelas primarias”, sostuvo Macri durante el acto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno porteño indicó que la herramienta se utilizará para “explorar, crear, investigar y aprender de manera acompañada”, con foco en pensamiento crítico, resolución de problemas y uso responsable de la tecnología. La capacitación docente forma parte del esquema previsto para su implementación.

“La escuela no puede quedarse mirando desde afuera cómo el mundo cambia. Tiene que preparar a nuestros chicos para ser protagonistas de esa transformación. Por eso, estamos formando a miles de docentes para incorporarla con sentido pedagógico. El futuro no se espera: se construye, y en las escuelas de la Ciudad estamos para liderarlo”, agregó el Jefe de Gobierno, junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel.

Jorge Macri en la apertura del ciclo lectivo 2026, Fuente: Gobierno de la Ciudad

El anuncio se realizó en la Escuela Estación Buenos Aires, un edificio de 3.000 metros cuadrados que cuenta con 17 aulas, laboratorios, SUM, comedor y terrazas verdes. La institución es bilingüe, ofrece 16 horas semanales de inglés desde primer grado y promueve contenidos de programación, robótica y pensamiento computacional. Además, fue presentada como Google Reference School, con dispositivos Chromebook y formación en el uso de la herramienta Gemini.

La escuela se ubica en el desarrollo urbano Estación Buenos Aires, donde ya residen alrededor de 10 mil vecinos en más de 50 edificios. El establecimiento alberga actualmente a 200 alumnos de Primaria y a estudiantes de los primeros años del Secundario, con una matrícula total cercana a los 400.

Jorge Macri agregó: “La escuela Estación Buenos Aires no es solo un edificio nuevo, es una escuela modelo: bilingüe y tecnológica. Desde primer grado van a tener 16 horas de inglés por semana y van a aprender programación, robótica y pensamiento computacional desde chicos”. Luego, aseguró: “Y algo fundamental: esta escuela está conectada con universidades y con el mundo del trabajo. Porque la escuela no puede prepararse para un mundo que ya no existe. Tiene que prepararse para el que empieza ahora”.

Jorge Macri en la apertura del ciclo lectivo 2026, Fuente: Gobierno de la Ciudad

En paralelo, el Ministerio de Educación porteño informó que durante el receso se realizaron 600 obras de infraestructura en más de 400 escuelas, el doble que en el verano anterior. Los trabajos incluyeron mantenimiento sanitario y eléctrico, impermeabilización y renovación de fachadas.

Jorge Macri: “Hay que reformar la ley de salud mental para ayudar a quienes viven en la calle"

El ciclo lectivo 2026 también incorpora un nuevo diseño curricular para jardín maternal y sala de 3, con actualización de contenidos y la inclusión de indicadores de logro en Lengua y Matemática. La ministra de Educación, Mercedes Miguel, señaló que la iniciativa suma una perspectiva socioemocional y busca fortalecer el vínculo con las familias.

Inauguraron en Vicente López la primera escuela pública Google de Argentina

Los alumnos del nivel Secundario iniciarán las clases el lunes que viene. Las vacaciones de invierno serán desde el 20 hasta el 31 de julio y el final del ciclo lectivo, el 18 de diciembre.

TO/fl