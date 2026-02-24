El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió los datos del Mapa del Delito 2025 y reportó una baja generalizada en todas las modalidades delictivas. Los homicidios, el robo automotor y los robos con armas registraron los índices más bajos desde que existen estadísticas oficiales. En total, la Capital Federal contabilizó 78 homicidios en el año y alcanzó una tasa de 2,5 cada cien mil habitantes.

De acuerdo con el informe oficial, durante 2025 se registraron 78 homicidios, un 3% menos que en 2024, cuando se habían contabilizado 80 casos. Se trata de la cifra más baja en 31 años y representa una caída del 60% respecto del pico histórico de 2014, cuando se habían producido 197 asesinatos.

Con una tasa de 2,5 homicidios cada cien mil habitantes, la Ciudad se ubica como la segunda capital más segura de América, detrás de Ottawa. El índice porteño también se mantiene por debajo de la tasa nacional (3,7) y de la provincia de Buenos Aires (4,34).

Noticia en desarrollo...