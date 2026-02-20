Un motociclista mató a golpes a un automovilista tras una pelea de tránsito en Berazategui

Un motociclista asesinó a golpes a un automovilista tras una pelea de tránsito en Ranelagh, partido de Berazategui. El hecho ocurrió este jueves y dos testigos registraron la escena con sus teléfonos celulares. Los videos se viralizaron en redes sociales.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Luis Agote y 366, luego de una supuesta colisión entre un Chevrolet Corsa, manejado por un hombre de 51 años, y una motocicleta conducida por un joven de 25.

De acuerdo con fuentes del caso, las causas del siniestro aún se investigan. Tras un presunto impacto del auto a la moto, ambos conductores intercambiaron reproches y la discusión escaló con rapidez.

En las imágenes difundidas se advierte que el propietario del automóvil tomó un objeto contundente, avanzó hacia el motociclista y lo atacó con ese elemento.

El joven respondió a la agresión y consiguió neutralizar el embate inicial. La confrontación, sin embargo, no concluyó en ese punto. Uno de los registros audiovisuales muestra que el motociclista redujo al conductor del Corsa, lo derribó y le propinó dos golpes cuando ya estaba en el suelo. El hombre de 51 años quedó inmóvil sobre el asfalto y murió en el lugar.

Video del ataque y la intervención policial en Ranelagh

Un segundo video que trascendió después del hecho aporta otra secuencia del enfrentamiento. Allí se observa que el motociclista golpeó al automovilista cuando aún permanecía dentro del vehículo.

Acto seguido, pateó la puerta del Corsa. Durante ese intercambio, se oyen insultos cruzados entre ambos protagonistas.

El medio local La Misión, de Berazategui, informó que dos móviles del Comando Local y una ambulancia del SAME llegaron pocos minutos después de un llamado al 911. El personal médico confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho.

Más tarde, efectivos de la Policía Científica realizaron las tareas periciales en la escena y retiraron el cuerpo alrededor de las 19:00 para su traslado a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia de rigor.

En tanto, el motociclista de 25 años quedó detenido y fue llevado a la Seccional Segunda de Ranelagh. La causa quedó caratulada como homicidio.

