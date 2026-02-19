Hallan muerto en su celda al hombre detenido por matar a su hijo de 8 años

Alejandro Ruffo, de 52 años y detenido desde el 5 de agosto de 2025 por el crimen de su hijo, fue hallado este miércoles sin vida en su celda. La Justicia de Lomas de Zamora le había dictado la prisión preventiva y se encontraba alojado en la Unidad Penal 34 de Melchor Romero.

Según fuentes policiales, a simple vista no se hallaron indicios de la participación de terceras personas. Todo apuntaría a que el preso se suicidó atándose una sábana al cuello.

A raíz del hecho se abrió un expediente por "averiguación causales de muerte" en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 platense, que dispuso la realización de la autopsia para confirmar la hipótesis del suicidio.

Ruffo estaba imputado como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo, alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su cónyuge, también conocido como "femicidio vinculado".

De acuerdo a las actuaciones judiciales de la fiscal Fabiola Juanatey y el juez de Garantías Juan Vitale: "Ruffo no tenía un buen vínculo con su hijo, al que vería ‘como un obstáculo’ entre él y su esposa”.

La cárcel de Melchor Romero pertenece al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), está ubicada en el partido de La Plata y es un neuropsiquiátrico de seguridad ya que aloja a detenidos con problemas de salud mental.

