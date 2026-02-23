Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

Una familia de cuatro integrantes necesitó $2.201.157 en enero para ser considerada como clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el informe de Líneas de pobreza y canastas de consumo del Instituto de Estadísticas y Censos porteño.

Por su parte, el mismo grupo familiar, integrado por una pareja compuesta por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años, necesitó al menos $1.396.660 para no ser pobre y $767.413 para no caer en la indigencia, según la Canasta Básica Total (CBT) y Canasta Básica Alimentaria (CBA), respectivamente.

La inflación del primer trimestre del 2026 alcanzaría el 8,5% y sería superior a la del mismo período del 2025

Con respecto a diciembre, la CBT aumentó 3,69%, mientras que la CBA lo hizo en 5,62%, en ambos casos muy por encima de la inflación en CABA, que marcó (3,1%).

Los segmentos de hogares en CABA

El IDECBA divide a los hgares según su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios:

- En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

- En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA.

- No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Líneas de pobreza e indigencia a nivel nacional

Una familia con cuatro integrantes necesitó $1.360.299 para no ser pobre en enero de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, precisó $623.990 pesos para no llegar a ser considerado indigente. La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%.

En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

La inflación de enero se ubicó en 2,9% en el primer mes del año y marcó un incremento interanual del 32,4%.