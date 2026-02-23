Salarios: el poder de compra cayó hasta 34% desde 2017

El poder adquisitivo de los salarios en la Argentina acumula una caída del 20% en el sector privado formal y del 34% en el sector público respecto de 2017. En términos concretos, un trabajador privado perdió el equivalente a 16 sueldos mensuales de 2017 en los últimos ocho años, mientras que un empleado público resignó 21 salarios.

Los salarios públicos fueron los que más perdieron en la era Milei

La situación es aún más crítica entre los informales, cuya merma asciende a 29 sueldos mensuales, en un contexto en el que el 43,3% de los trabajadores se desempeña “en negro”. Los datos surgen de un informe elaborado por Nadin Argañaraz, economista y Presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analiza la evolución salarial de los últimos ocho años y pone el foco en el deterioro acumulado desde 2017.

La comparación interanual muestra matices. Frente a 2024, el poder de compra mejoró 4,8% en el sector privado y 3,9% en el público. Sin embargo, si se toma como referencia 2023, el salario real privado cayó 1,6% y el público se desplomó 17%.

En paralelo, datos oficiales indican que en diciembre de 2025 el salario promedio del empleo registrado privado retrocedió 0,9% real frente a noviembre y acumuló cuatro meses consecutivos de caída. Entre septiembre y diciembre, la baja fue de 2,4%. En contraste, el salario conformado promedio de los principales convenios colectivos avanzó 0,3% real en el último mes del año, tras acumular una caída de 2,5% entre agosto y noviembre. No obstante, solo 6 de los 27 convenios con mayor cantidad de trabajadores lograron aumentos que igualaron o superaron la inflación de diciembre.

El trabajo atribuye buena parte de la brecha reciente al recorte real de salarios en el sector público nacional, en el marco de la política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei. A diferencia de la administración nacional, el sector público provincial mostró en 2025 una recuperación tras la fuerte caída del año previo.

Argañaraz advierte que “la inflación alta, con su distorsión de precios relativos, erosiona el poder adquisitivo, ya que son muy escasos los casos en los que los salarios nominales terminan subiendo igual que la inflación”. En esa línea, sostiene que la desaceleración inflacionaria es una condición necesaria para devolver previsibilidad al salario real y agrega que una eventual baja de impuestos al trabajo debería traducirse en mayores ingresos de bolsillo para los trabajadores.

Sin embargo, la tendencia hacia la desinflación registrada en el último año no logró revertir el deterioro acumulado, y los datos más recientes muestran que la recuperación salarial continúa siendo frágil y heterogénea entre sectores.

Los salarios perdieron contra la inflación en diciembre, según el INDEC

Los salarios aumentaron 1,6% en diciembre y se ubicaron por debajo de la inflación de ese mes, la cual fue del 2,8%, de acuerdo con cifras el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En la medición interanual, los ingresos se incrementaron un 38,2%, quedando por encima de la inflación del 31,5%.

En la medición interanual, los salarios acumularon una suba promedio de 38,2%, como producto del alza en el sector privado no registrado (87,9%), público (28,9%) y privado registrado (28,7%). Así, los últimos dos quedaron por debajo del Índice de Precios al Consumidor de ese mismo lapso (31,5%), aunque los salarios en promedio terminaron por encima del aumento de precios. Para diciembre de 2025, igual que para cada diciembre, la variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior es igual a la variación porcentual acumulada del año.

El crecimiento mensual estuvo compuesto por subas de 2,5% en el sector privado registrado, 1% en el sector público y 0,1% en el sector privado no registrado.

En esa oportunidad, Argañaraz, destacó en su cuenta de X que "el poder adquisitivo de los salarios públicos nacionales cayó un 1,8% real respecto a noviembre, acumulando 4 meses consecutivos de caída".

A su vez, agregó que "el salario real público provincial cayó un 1.7% real mensual, acumulando 4 meses consecutivos de caída. El salario real privado formal cayó un 0,3% real mensual, acumulando 4 meses consecutivos de caída".

FN