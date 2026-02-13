Salarios 2026: el arrastre estadístico anticipa un año desafiante para el poder adquisitivo

En 2025, el salario real mostró una recuperación parcial frente a la fuerte caída registrada tras la devaluación y el salto inflacionario de fines de 2023 y comienzos de 2024. Sin embargo, el rebote no fue homogéneo ni suficiente para recomponer plenamente el poder adquisitivo previo al cambio de gobierno.

Según el economista Nadin Argañaraz, titular del IARAF, el salario real del sector privado registrado creció 4,8% en el promedio de 2025, mientras que el del sector público aumentó 3,8%. Aun así, ambos continúan por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

El dato se conoce luego de que el INDEC informara que en diciembre los salarios volvieron a perder contra la inflación mensual

Diciembre: salarios por debajo de la inflación

En el último mes del año, los salarios privados registrados subieron 2,5% nominal, mientras que la inflación fue del 2,8%. En el sector público el aumento fue aún menor: 1,0% (1,0% en Nación y 1,1% en provincias).

En términos reales, esto implicó una caída mensual del 0,3% para el sector privado registrado y del 1,8% para el sector público.

En la comparación interanual (diciembre 2025 versus diciembre 2024), con una inflación acumulada del 31,5%:

- El sector público provincial mostró una leve mejora real de 0,8%.

- El sector público nacional registró una caída real del 8,6%.

- El sector privado registrado tuvo una baja real interanual de 2,1%.

Es decir, la recuperación fue heterogénea y con diferencias marcadas dentro del propio sector público.

Para Argañaraz, si se analiza el promedio de los 12 meses de 2025, la mejora fue más visible:

- Sector privado registrado: +4,8% real.

- Sector público total: +3,8% real.

No obstante, Argañaraz advierte que el nivel todavía se ubica por debajo del período previo a la actual gestión nacional. Respecto a noviembre de 2023:

Los salarios privados registrados están 1,6% por debajo. Los salarios públicos se ubican 17% por debajo.

* Nacionales: -35,2%.

* Provinciales: -9,3%.

Tras una caída real similar en los primeros meses de 2024, los salarios públicos nacionales continuaron deteriorándose en términos reales, mientras que los provinciales iniciaron una recuperación hasta agosto de 2025.

El economista introduce además un punto clave para el inicio de 2026: el “arrastre estadístico”. Si los salarios reales de diciembre se mantuvieran constantes durante todo 2026, el poder adquisitivo mostraría una nueva caída anual:

Empleados privados formales: -1,0%. Empleados públicos nacionales: -4,3%. Empleados públicos provinciales: -1,8%.

Esto implica que, aun sin un nuevo shock inflacionario, el nivel de partida deja un escenario desafiante para consolidar la recuperación.

Una mejora frágil y desigual

El comportamiento de 2025 muestra una dinámica clara: hubo recomposición respecto al piso de comienzos de 2024, pero no una recuperación plena del poder adquisitivo previo al cambio de régimen económico.

Paritarias en desinflación: por qué el salario real todavía no se siente en el bolsillo

La recuperación fue más sólida en el sector privado registrado y en el ámbito provincial, mientras que el sector público nacional continúa mostrando el mayor deterioro acumulado.

De cara a 2026, la clave estará en la relación entre paritarias e inflación efectiva. Si la desaceleración inflacionaria se consolida y las negociaciones salariales logran acompañar, podría sostenerse la recomposición. De lo contrario, el arrastre estadístico y la inercia podrían volver a erosionar el salario real.

