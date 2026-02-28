Con 42 votos a favor, 28 votos en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó el proyecto de reforma laboral que ya había recibido media sanción en Diputados. Pocos minutos después, en sus redes sociales, el presidente Javier Milei festejó su triunfo: "Histórico. Tenemos modernización laboral". Y luego agregó: "Felicitaciones La Libertad Avanza y aliados".

Por su parte, Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado, escribió en su cuenta oficial de X un mensaje a sus seguidores: "Este equipo de senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en 2 meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Senadores que votaron a favor de la ley laboral

Maximiliano Abad, UCR (Unión Cívica Radical). Bartolomé Abdala, LLA (La Libertad Avanza). Romina María Almeida, LLA. Carmen Álvarez Rivero, LLA. Carlos Omar Arce, FR (Frente Renovador de la Concordancia Social). Ivanna Arrascaeta, LLA. Ezequiel Atauche, LLA. Beatriz Ávila, LLA. Vilma Bedia, LLA. Joaquín Benegas Lynch, LLA. Patricia Bullrich, LLA. Mario Cervi, LLA. Julieta Corroza, NQN (La Neuquinidad). Agustín Coto, LLA. Andrea Cristina, PRO. Carlos Espínola, PU (Provincias Unidas). Flavio Fama, UCR. Enzo Fullone, LLA. Eduardo Galaretto, UCR. Juan Cruz Godoy, LLA. Enrique Martín Goerling Lara, PRO. Gonzalo Guzmán Coraita, LLA. María Victoria Huala, PRO. Luis Alfredo Juez, LLA. Mariana Juri, UCR. Daniel Kroneberger, UCR. Carolina Losada, UCR. Nadia Judith Márquez, LLA. María Belén Monte de Oca, LLA. Agustín Monteverde, LLA. Bruno Olivera Lucero, LLA. María Emilia Orozco, LLA. Juan Carlos Pagotto, LLA. Francisco Paoltroni, LLA. Sonia Rojas Decut, FR. Flavia Royón, SALT (Primero Los Salteños). Silvana Schneider, UCR. Rodolfo Suárez, UCR. Edith Terenzi, CHUB (Despierta Chubut). Mercedes Valenzuela, UCR. Alejandra Vigo, PU. Eduardo Vischi, UCR.

Reforma laboral: los 4 puntos que podría rechazar la Justicia

Senadores que votaron en contra de la ley laboral

Guillermo Andrada, CF (Convicción Federal). Adán Bahl, JUS (Justicialismo). Daniel Bensusán, JUS. Jorge Milton Capitanich, JUS. Lucía Benigna Corpacci, JUS. Eduardo De Pedro, JUS. Juliana Di Tullio, JUS. Anabel Fernández Sagasti, JUS. María Celeste Giménez Navarro, JUS. María Teresa Margarita González, JUS. Alicia Margarita Antonia Kirchner, JUS. Marcelo Néstor Lewandowski, JUS. Carlos Linares, JUS. Cándida Cristina López, JUS. María Florencia López, JUS. Juan Luis Manzur, JUS. Ana Inés Marks, JUS. José Mayans, JUS. Sandra Mariela Mendoza, CF. María Carolina Moises, CF. Elia Esther del Carmen Moreno, FCS (Frente Cívico por Santiago). José Emilio Neder, JUS. Mariano Recalde, JUS. Jesús Fernando Rejal, JSF (Justicia Social Federal). Fernando Aldo Salino, JSF. Martin Soria, JUS. Sergio Uñac, JUS. Gerardo Zamora, FCS.

El gobierno de Javier Milei celebró la aprobación de la reforma laboral: "Significa el fin de la industria del juicio"

Senadores que se abstuvieron de votar