Con 42 votos a favor, 28 votos en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó el proyecto de reforma laboral que ya había recibido media sanción en Diputados. Pocos minutos después, en sus redes sociales, el presidente Javier Milei festejó su triunfo: "Histórico. Tenemos modernización laboral". Y luego agregó: "Felicitaciones La Libertad Avanza y aliados".
Por su parte, Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado, escribió en su cuenta oficial de X un mensaje a sus seguidores: "Este equipo de senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en 2 meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias".
Senadores que votaron a favor de la ley laboral
- Maximiliano Abad, UCR (Unión Cívica Radical).
- Bartolomé Abdala, LLA (La Libertad Avanza).
- Romina María Almeida, LLA.
- Carmen Álvarez Rivero, LLA.
- Carlos Omar Arce, FR (Frente Renovador de la Concordancia Social).
- Ivanna Arrascaeta, LLA.
- Ezequiel Atauche, LLA.
- Beatriz Ávila, LLA.
- Vilma Bedia, LLA.
- Joaquín Benegas Lynch, LLA.
- Patricia Bullrich, LLA.
- Mario Cervi, LLA.
- Julieta Corroza, NQN (La Neuquinidad).
- Agustín Coto, LLA.
- Andrea Cristina, PRO.
- Carlos Espínola, PU (Provincias Unidas).
- Flavio Fama, UCR.
- Enzo Fullone, LLA.
- Eduardo Galaretto, UCR.
- Juan Cruz Godoy, LLA.
- Enrique Martín Goerling Lara, PRO.
- Gonzalo Guzmán Coraita, LLA.
- María Victoria Huala, PRO.
- Luis Alfredo Juez, LLA.
- Mariana Juri, UCR.
- Daniel Kroneberger, UCR.
- Carolina Losada, UCR.
- Nadia Judith Márquez, LLA.
- María Belén Monte de Oca, LLA.
- Agustín Monteverde, LLA.
- Bruno Olivera Lucero, LLA.
- María Emilia Orozco, LLA.
- Juan Carlos Pagotto, LLA.
- Francisco Paoltroni, LLA.
- Sonia Rojas Decut, FR.
- Flavia Royón, SALT (Primero Los Salteños).
- Silvana Schneider, UCR.
- Rodolfo Suárez, UCR.
- Edith Terenzi, CHUB (Despierta Chubut).
- Mercedes Valenzuela, UCR.
- Alejandra Vigo, PU.
- Eduardo Vischi, UCR.
Senadores que votaron en contra de la ley laboral
- Guillermo Andrada, CF (Convicción Federal).
- Adán Bahl, JUS (Justicialismo).
- Daniel Bensusán, JUS.
- Jorge Milton Capitanich, JUS.
- Lucía Benigna Corpacci, JUS.
- Eduardo De Pedro, JUS.
- Juliana Di Tullio, JUS.
- Anabel Fernández Sagasti, JUS.
- María Celeste Giménez Navarro, JUS.
- María Teresa Margarita González, JUS.
- Alicia Margarita Antonia Kirchner, JUS.
- Marcelo Néstor Lewandowski, JUS.
- Carlos Linares, JUS.
- Cándida Cristina López, JUS.
- María Florencia López, JUS.
- Juan Luis Manzur, JUS.
- Ana Inés Marks, JUS.
- José Mayans, JUS.
- Sandra Mariela Mendoza, CF.
- María Carolina Moises, CF.
- Elia Esther del Carmen Moreno, FCS (Frente Cívico por Santiago).
- José Emilio Neder, JUS.
- Mariano Recalde, JUS.
- Jesús Fernando Rejal, JSF (Justicia Social Federal).
- Fernando Aldo Salino, JSF.
- Martin Soria, JUS.
- Sergio Uñac, JUS.
- Gerardo Zamora, FCS.
Senadores que se abstuvieron de votar
- José María Carambia, MSZ (Moveré por Santa Cruz).
- Natalia Gadano, MSZ.